Andrea e Iris sono la sesta coppia di Temptation Island 2026: lei ha scoperto chat e foto intime con altre donne

La sesta coppia di Temptation Island 2026 è quella formata da Andrea e Iris. È stata la fidanzata a scrivere al programma dopo avere scoperto chat in cui il compagno si scambiava foto esplicite con altre donne.

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Temptation Island 2026 scopre le carte e presenta la sesta coppia che parteciperà alle registrazioni del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, al via su Canale 5 mercoledì 24 giugno. A mettere alla prova la loro storia ci saranno anche Andrea e Iris, che partecipano al programma per provare a capire quale direzione dare al loro rapporto dopo tre anni insieme.

È stata Iris a chiedere il supporto della trasmissione dopo avere scoperto il compagno interagire con altre donne: "Ho letto alcune sue chat con diverse ragazze in cui c’erano foto intime abbastanza esplicite. Addirittura qualche giorno fa ho trovato altre chat", ha spiegato Iris, rivelando la motivazione che la spinge a partecipare al programma, "Ha avuto perfino il coraggio di dirmi che, se si comporta così, è a causa di alcuni miei atteggiamenti che reputa insopportabili". Iris ha dichiarato di voler prendere parte alle riprese per darsi una risposta a una domanda precisa: "Sono convinta che lui mi tradisca e, nonostante io sia innamorata, mi domando se questo è davvero quello che merito".

Andrea, invece, non è apparso pentito degli atteggiamenti tenuti fino a oggi. Anzi, ritiene che a spingerlo a cercare la compagnia di altre donne sia proprio ciò che non trova più nel legame con Iris: "Credo che Temptation Island ci farà bene. Nel nostro rapporto è subentrata molta noia".

Andrea e Iris sono la sesta coppia di Temptation Island presentata dal programma a pochi giorni dal via. Oltre a loro, prenderanno parte alle registrazioni anche Bernadette e Diamante, Cristian e Soraya, Giovanni e Sabrina, Francesca e Danilo e Gabriele e Sara.

Il numero definitivo di coppie che prenderanno parte alle riprese dovrebbe essere sette, ma la trasmissione estiva di Canale5 condotta da Filippo Bisciglia non ha ancora sciolto le riserve e svelato quanti saranno i protagonisti di questa edizione. Nei prossimi giorni sarà annunciato se le coppie saranno in totale sei o se altri partecipanti sono destinati ad aggiungersi al cast.