A Temptation Island Alessandra mette l’amore al primo posto, dà un’altra possibilità a Rosario dopo il tradimento

Dopo il primo falò dal quale sono usciti separati, a Temptation Island Rosario ha chiesto un secondo confronto ad Alessandra. Di fronte alla richiesta di una seconda possibilità al loro rapporto, la ragazza ha ceduto mossa dall’amore. Ha esitato nell’accettare ma alla fine i sentimenti hanno avuto la meglio: “Mi manchi, ma ho paura succeda lo stesso”.

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Alessandra e Rosario sono usciti separati da Temptation Island e il loro è stato il primo falò di confronto a tre nella storia del programma, al quale ha partecipato anche la tentatrice Giada Alessandrini. La loro storia d'amore sembrava ormai chiusa fino alla puntata di lunedì 27 luglio del programma, quando il ragazzo ha chiesto inaspettatamente di poterla incontrare di nuovo per dare una seconda (o forse più) opportunità al loro rapporto che è durato per quasi 3 anni.

Rosario tradisce Alessandra, poi le chiede un'altra possibilità

"Ho sbagliato tantissimo nei suoi confronti", ha esordito Rosario, chiedendo a Filippo Bisciglia di poter rivedere Alessandra. Il periodo che ha passato separato da lei gli ha permesso di capire di volerla ancora nella sua vita: "Questi giorni mi hanno fatto capire i sentimenti che provo. Voglio uscire da qui con lei". La fiducia era uno dei problemi nel loro rapporto, che è emerso soprattutto quando nel villaggio lui si è avvicinato alla single Giada, che aveva già conosciuto lontano dal programma in un locale a Milano. Proprio questa conoscenza pregressa ha alimentato sempre di più i dubbi di Alessandra, tanto che è arrivata a chiedere alla stessa Giada (sua ex migliore amica) di poter vedere le chat con il fidanzato. Era stata lei a chiedere il primo falò di confronto anticipato dopo aver scoperto che Rosario l'aveva tradita, ma lui aveva deciso di rifiutare preferendo non presentarsi. Lo stesso Rosario era a conoscenza del passato delle due ragazze e Alessandra lo aveva invitato a non avvicinarsi proprio a lei, ma l'invito non era stato in alcun modo accettato.

Tutta la situazione ha portato Alessandra a uscire da Temptation Island senza il fidanzato, con cui c'erano già problemi nella vita di tutti i giorni, che ha voluto ricordargli anche durante questo secondo confronto in lacrime: "Non mi sentivo amata e considerata. Ho passato più di un anno ad andare avanti così. Non parlavi mai con me, hai sempre pensato solo a te stesso e mi hai fatto perdere la mia dolcezza. Anche la mia famiglia mi diceva che non mi vedeva felice ma buia".

Alessandra dà un'altra occasione a Rosario: sarà quella giusta?

Alessandra è innamorata di Rosario ma si è mostrata fin da subito titubante nei suoi confronti per paura che gli errori del passato possano ripresentarsi. "Usciamo per fare gli stessi errori di prima? Mi manchi ma ho paura che risucceda la stessa cosa", gli ha infatti chiesto. E per quale motivo questa volta, si domanda la ragazza, dovrebbe essere diverso? Rosario non sa darle una motivazione precisa ma è sicuro della mancanza che sente da quando lei non fa più parte della sua vita. Alla fine del confronto, nonostante le premesse iniziali e nonostante l'esito del primo falò di confronto, Alessandra cede mossa dall'amore e gli concede un'altra possibilità. Ha messo i sentimenti al primo posto ‘dimenticando' quanto accaduto. La loro storia d'amore dura da quasi 3 anni e proprio per i forti sentimenti che prova nei confronti di lui, lei aveva scelto di lasciare Milano e trasferirsi a Napoli iniziando così una convivenza.