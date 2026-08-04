Danilo dopo Temptation Island frequenterebbe Simona Giordano: “Mi ha detto che aveva lasciato Francesca”

Danilo e Francesca sono usciti insieme da Temptation Island ma è bastato poco a ribaltare le sorti della coppia: il ragazzo avrebbe infatti frequentato per circa un mese l’influencer e TikToker Sofia Giordano, che l’ha sbugiardato. “Mi aveva detto che si erano lasciati. Ci sono rimasta male, si è comportato male”, ha spiegato lei.

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La storia tra Francesca Coppola e Danilo D'Angelo continua a riservare sorprese anche dopo la fine di Temptation Island. Il loro percorso nel programma si era concluso con un falò piuttosto insolito, in cui ad avere l'ultima parola era stato in realtà Filippo Bisciglia, in questa edizione sempre più coinvolto nelle dinamiche di coppia. Il ragazzo era intenzionato a lasciare la fidanzata ma il conduttore lo ha "convinto" a dare in qualche modo una seconda possibilità al loro rapporto.

Non era però destino che ci fosse una seconda possibilità, tanto che spente le telecamere la storia tra Danilo e Francesca non è nemmeno (ri)cominciata. Il ragazzo infatti avrebbe iniziato a frequentare un'altra ragazza, la TikToker e influencer Simona Giordano, dicendo di essere single e interessato a conoscerla. A raccontare la vicenda è stata la diretta interessata: "Lui mi aveva detto che si erano lasciati, me l'aveva confermato, anche se le foto insieme dovevano tenerle per forza. Si è comportato male con me, ci sono rimasta male". Sarebbe stato Danilo a cercarla per poi sparire dopo una serata insieme in discoteca. Fanpage.it ha provato a contattare la ragazza ma per il momento non ha ricevuto risposta.

Il diretto interessato continua a non esporsi sulla vicenda, mentre il resto dei protagonisti inizia piano piano a commentare il proprio percorso sui social. Danilo in questa edizione è diventato una sorta di "meme" per il sorriso smagliante costante mostrato davanti alle telecamere, che non ha perso nemmeno di fronte ai video della fidanzata vicino al single Marco Fatata o nel momento del falò di confronto. La gelosia era sempre stato un problema nel rapporto con la fidanzata, ma nel corso del percorso Danilo si è "vendicato" e ha sfruttato tutto il tempo possibile a sua disposizione, arrivando a baciare la single Giulia, e mostrando poi un'inaspettata maturità.

Forse perché, anche lui, ha fatto lo stesso. Vendicarsi però non è sempre un atto di vendetta, ma più un "cane che si morde la coda", come ha spiegato a Fanpage.it lo psicologo Mezzanotte: "Queste sono situazioni che in psicologia potrebbero definirsi perverse, in cui non c'è un'uscita ma è un cane che si morde la coda".Un'evoluzione che dimostra come, spente le telecamere del reality, la gestione privata delle relazioni lasci subito il posto alla tutela dell'immagine pubblica sui social.