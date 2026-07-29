Danilo lascia Francesca al falò a Temptation Island. Poi ci ripensa, ma è stato Bisciglia a decidere per lui

Francesca e Danilo si lasciano di fronte al falò di Temptation Island ma Filippo Bisciglia convince lui a ripensarci e rincorre la fidanzata in spiaggia. Escono insieme, ma il finale lo ha deciso il conduttore.

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Sembrava una storia d’amore logorata e in procinto di finire ma Filippo Bisciglia aveva deciso che sarebbe dovuta finire diversamente. Nel corso dell'ottava puntata di Temptation Island, il falò di confronto finale tra Francesca Coppola e Danilo D’Angelo si è chiuso con una specie di finta. Arrivati di fronte al tronco con l'intenzione chiarissima di dirsi addio, i due sono usciti mano nella mano. Ma a ribaltare un finale che i due avevano già scritto non è stato il fidanzato o la fidanzata di turno. Lo ha fatto il conduttore che, da narratore super partes, è riuscito a stravolgere il destino di questa coppia, convinto che i due si amassero ancora.

Francesca era la fidanzata che piangeva di nostalgia, poi ha trascorso la notte con il single Marco

La storia di Francesca e Danilo era partita con i due che correvano su binari completamente opposti. Nei primi giorni di programma, la giovane napoletana aveva rappresentato il prototipo della fidanzata ferita e immobile: piangeva lacrime amare nel capanno al solo vedere il compagno avvicinarsi alle single, rifiutava persino di fare un bagno in mare per paura che Danilo potesse restarci male. Danilo, intanto, dal suo villaggio lamentava una gelosia soffocante che in quattro anni di relazione lo aveva costretto a continue bugie pur di ritagliarsi qualche spazio di libertà. Perfino la palestra gli era negata ed era costretto a frequentarla di nascosto.

Poi il ribaltone. Dopo un tentativo sventato di fuga verso il villaggio dei fidanzati per "riprendersi il compagno", Francesca ha trovato nel single Marco Fatata una svolta inaspettata. Corteggiata e rassicurata, nell'ottava puntata la fidanzata ha compiuto un gesto mai visto in questa edizione: ha trascorso la notte nello stesso letto con il tentatore. Quelle immagini hanno devastato Danilo e spinto la ragazza a chiedere il falò di confronto immediato per chiudere la storia, ormai convinta di aver ottenuto le sue risposte.

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Il bacio con la single prima del falò e la maturità di Danilo: “Non vado bene per te”, ma era una posa

Quando Danilo viene informato del confronto, decide di approfittare delle ultime ore nel villaggio per approfondire in ogni senso possibile il legame con la single Giulia. I due si sono isolati nella casa delle tentatrici, priva di telecamere interne, e si sono tolti il microfono. I microfoni ambientali hanno però catturato il suono di un bacio appassionato e la richiesta di lui: "Posso dire a Francesca che esco con te?".

Al momento del falò, di fronte alla fidanzata Francesca, Danilo sfoggia una facciata di sorprendente comprensione: non giudica Francesca, anzi le dice che merita il meglio e si dice convinto di non essere giusto per lei. “Non ti meriti un uomo come me”, dichiara apparentemente convinto, "Non voglio giudicarti, hai fatto bene a fare quello che sentivi". Ma quando Bisciglia fa recapitare ai due il filmato girato poco prima che mostra a Francesca il bacio con la single, Danilo è costretto ad ammettere la verità: quel bacio con Giulia era anche un atto di vendetta maturato dopo aver visto la compagna tra le braccia del single Marco.

La regia di Filippo Bisciglia e il lieto fine caldeggiato dal conduttore

Nonostante le ferite reciproche, la coppia giunge a una separazione apparentemente serena. Francesca dichiara di voler tornare a casa da sola per riprendere in mano la propria vita, Danilo concorda piangendo e ammettendo di essere "sbagliato per lei". Si abbracciano, si salutano in lacrime e Francesca abbandona la spiaggia. La storia è finita.

E invece no. Mentre guardavamo gli attimi decisivi dell'addio e Francesca abbandonava la spiaggia girandosi a guardare l’ormai ex fidanzato, ma pronta ad andare avanti da sola, Bisciglia ha osservato Danilo e, vedendolo piangere, si è detto che qualcosa non quadrava. Ha quindi iniziato a chiedergli insistentemente se fosse sicuro e se non volesse ripensarci. A quel punto Danilo ha ceduto e ha chiesto di far tornare indietro la fidanzata. Filippo ha inseguito la giovane, l’ha riportata in spiaggia e, come se nulla fosse accaduto, i due si sono abbracciati e baciati, per poi uscire insieme. Ma sono stati davvero loro a deciderlo? E questo riavvicinamento durerà anche a un mese dall’uscita dai villaggi?

Bisciglia lo aveva già fatto con Sara e Gabriele

Quanto accaduto con Danilo e Francesca non rappresenta il primo caso di "intervento dall’alto" accaduto quest’anno a Temptation Island. Già qualche puntata fa, Filippo era intervenuto per fare in modo che Sara Palumbieri e Gabriele Govoni si lasciassero. Dopo avere sentito il giovane dire di volere uscire con la compagna, il conduttore era intervenuto per chiedergli se non trovasse più giusto lasciarla libera invece che tornare con lei, per permetterle di trovare la sua strada. E anche lì, era riuscito a cambiare il finale, ottenendo che i due non tornassero insieme.