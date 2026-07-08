Il falò di Sara e Gabriele a Temptation Island: lei piange (con il viso asciutto) poi Bisciglia li fa lasciare

Nella puntata di Temptation Island di giovedì 8 luglio, Sara e Gabriele si ritrovano di fronte al falò anticipato richiesto dal fidanzato e, spinti da Filippo Bisciglia, decidono di lasciarsi. Singolare, però, il momento del pianto disperato di Sara che si copre il viso con le mani per alcuni minuti ma, quando si scopre, il suo volto appare asciutto.

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La puntata di Temptation Island dell’8 luglio riparte dal viaggio nei sentimenti di Sara e Gabriele. La trasmissione ha deciso di continuare a mandare in onda il loro percorso nonostante le accuse di finzione piovute sulla coppia dopo la diffusione dei video intimi che i due avrebbero girato durante una live a pagamento. La scorsa puntata si era chiusa con la richiesta di falò anticipato da parte di Gabriele.

Sara, a sorpresa, decide di presentarsi e raggiunge Gabriele sulla spiaggia, davanti a Filippo Bisciglia. Gabriele, che ha convocato il falò, è il primo a parlare: "Dal primo giorno che siamo arrivati qua non ho mai smesso di vedere un tuo video. La cosa mi ha fatto stare male. Ho capito che spesso ho atteggiamenti esagerati, quindi voglio scusarmi. Non pretendo nulla da te, so di essermi comportato male. Tu dal secondo giorno ti sei subito attaccata a questo ragazzo e la cosa mi ha fatto male. Io impazzisco per te, sei tutta la mia vita, vali più di qualsiasi cosa al mondo e vedere certe cose mi ha fatto stare male. Sono consapevole di avere avuto reazioni esagerate, ma ho capito anche che ti lasci molto andare su certe cose. Oggi mi incolpo di qualsiasi cosa, credo che tutto quello che ho visto sia colpa mia, che la mia Saretta l’ho rovinata io e questo mi distrugge. Ti chiedo scusa".

Sara non riesce a trattenere le lacrime e Gabriele manifesta il desiderio di abbracciarla. Quando però la ragazza si scopre il viso, prima coperto dalle mani, il suo volto appare asciutto. Anche sui social il pubblico manifesta diverse perplessità sulla veridicità del racconto di questa coppia.

Gabriele, invece, piange sul serio e poi aggiunge sussurrando: "L’ho detto a tutti che sono stato io a rovinare la mia Saretta e questo mi distrugge. So di avere reazioni troppo forti, ma quando vedo la mia Saretta che si fa toccare da qualcuno, impazzisco".

Bisciglia fa notare a Gabriele che è sbagliato definirla "la mia Saretta", come se fosse una proprietà. I due continuano a confrontarsi sulla gelosia di Gabriele e Sara gli rinfaccia di non permetterle di respirare: "Negli ultimi mesi avevo l’ansia di tornare a casa, per questo preferivo restare al lavoro".

Il conduttore consiglia a Gabriele di lasciare la compagna: "Se la mia fidanzata mi dicesse che sta male con me, la lascerei andare" ma Gabriele, pur prendendo atto del consiglio, fa di testa sua: "Non ce la faccio a tornare a casa senza di lei".

Sara torna a piangere e Filippo consiglia nuovamente a Gabriele di prendersi una pausa da questa storia. Questa volta il giovane capitola e decide di chiudere temporaneamente la relazione: "Ho capito che sono io quello sbagliato. Forse è meglio che prendiamo una pausa". Gabriele lascia la spiaggia in lacrime, promettendo di lavorare su se stesso, mentre Sara viene riaccompagnata da Filippo.