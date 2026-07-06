Temptation Island 2026 cambia programmazione: Mediaset sposta le puntate per evitare i Mondiali

Cambio di programmazione per Temptation Island 2026 per la prossima settimana. Mediaset ha deciso di spostare il reality di Filippo Bisciglia dal mercoledì al lunedì sera. Una mossa strategica per evitare lo scontro con la semifinale dei Mondiali, prevista per mercoledì 15 luglio. Ecco il possibile nuovo calendario delle puntate.

Temptation Island 2026 si prepara a un cambio di programmazione che modificherà le abitudini dei telespettatori. Il viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia abbandonerà la sua storica collocazione del mercoledì sera per trasferirsi stabilmente al lunedì. Non si tratta di una bocciatura, tutt'altro: la decisione dei vertici di Cologno Monzese risponderebbe, come riportato da Davide Maggio, a una precisa strategia volta a tutelare uno dei prodotti di punta della stagione. L'obiettivo è evitare lo scontro con i Mondiali di calcio 2026 che, nonostante l'assenza della Nazionale Italiana, stanno registrando ottimi dati d'ascolto su Rai 1.

Quando va in onda Temptation Island: il nuovo calendario

Il cambio di rotta diventerà effettivo subito dopo il prossimo appuntamento.Come riportato anche nel palinsesto ufficiale, infatti, questa settimana il reality manterrà la collocazione originaria per l'ultima volta, dopodiché scatterà il trasloco all'inizio della prossima settimana per evitare lo scontro con la semifinale dei Mondiali, prevista per mercoledì 15 luglio. Verosimilmente, il passaggio verrà mantenuto anche nelle due settimane successive. Di seguito lo schema ipotetico con le prossime serate su Canale 5:

Mercoledì 8 luglio : terza puntata (confermata nel palinsesto)

: terza puntata (confermata nel palinsesto) Lunedì 13 luglio : quarta puntata (confermata nel palinsesto)

: quarta puntata (confermata nel palinsesto) Lunedì 20 luglio: quinta puntata (ancora non confermata)

La struttura diventerebbe così più compatta e serrata, accelerando il racconto delle crisi e dei falò di confronto delle coppie protagoniste all'interno del resort sardo, rimaste ormai nel pieno delle loro complicate dinamiche relazionali.

Quando finisce Temptation Island 2026

Se inizialmente si era ipotizzato un percorso più lungo, a fare chiarezza sulla chiusura anticipata del programma è stato lo stesso Davide Maggio. Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista, l'ultima e decisiva puntata di questa edizione dovrebbe in onda lunedì 27 luglio: una scelta che, se confermata, permetterebbe a Canale 5 di chiudere il percorso standard del docu-reality prima dell'inizio di agosto. Resta da capire se, come accaduto nelle scorse stagioni, la rete deciderà a quel punto di dedicare un appuntamento speciale all'aggiornamento sulle coppie a un mese di distanza dai falò di confronto.