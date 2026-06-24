Temptation Island 2026, anticipazioni puntata 24 giugno: Sabrina tradisce e confessa, poi il falò di confronto

Temptation Island 2026 si prepara a riaprire i battenti. Questa sera, 24 giugno, il viaggio nei sentimenti di sette coppie guidato da Filippo Bisciglia farà il suo debutto su Canale5. E le tensioni esplodono subito: un fidanzato scopre di conoscere una delle single e una fidanzata ammette un tradimento.

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Tutto è pronto per il fischio d'inizio di Temptation Island 2026, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che si prepara a riaprire i battenti, per la seconda volta consecutiva, dalle spiagge calabresi del Calalandrusa Beach Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Dagospia ha pubblicato le prime anticipazioni che svelano parte di quanto andrà in onda questa sera, rivelando che il viaggio nei sentimenti delle sette coppie che hanno deciso di mettersi in gioco sarà movimentato fin dalle primissime battute.

Saranno tre le coppie sulle quali il programma deciderà di concentrarsi nel corso della prima puntata. I primi a finire sotto i riflettori saranno Gabriele e Sara, coppia che convive in Svizzera da due anni. Gabriele si è rivolto al programma perché profondamente innamorato di Sara e pronto ad avere un figlio con lei. Ma di fronte a questi propositi la compagna ha vacillato, ammettendo di non essere certa di voler dare tale direzione alla propria vita. Sostiene infatti che il compagno la soffochi con la sua eccessiva gelosia e, infatti, basterà un ballo con uno dei tentatori a provocare la prima crisi di Gabriele, infastidito dalla vicinanza nata immediatamente tra la compagna e uno dei single.

Non andrà meglio per Alessandra e Rosario, che stanno insieme da tre anni. La donna, milanese, ha scelto di lasciare la sua città d'origine e trasferirsi a Napoli dal compagno nonostante un tradimento di lui, scoperto e perdonato. Ma una volta entrata nel villaggio, Alessandra scoprirà che Rosario conosce già una delle single in gioco, che definisce una sua "amica". Si tratta di una ragazza che Rosario aveva precedentemente conosciuto a Milano e con la quale si instaura immediatamente un forte feeling.

Ma la vera sorpresa della puntata arriverà dalla terza coppia, quella formata da Giovanni e Sabrina. Era stato l'uomo a rivolgersi al programma dopo avere perso la fiducia nella fidanzata. Teme infatti che lei lo abbia tradito pur non avendoglielo mai confessato apertamente. Dal canto suo, Sabrina ammetterà solo una volta entrata nel villaggio di avere vissuto una relazione parallela alla sua. La scoperta del tradimento metterà a dura prova Giovanni che, contemporaneamente, ascolterà la fidanzata dire di essersi riscoperta attratta da uno dei single e di stare bene nel villaggio in assenza del compagno. Dichiarazioni che spingeranno Giovanni a chiedere un falò di confronto immediato.