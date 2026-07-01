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Anticipazioni seconda puntata di Temptation Island del 1° luglio: Sabrina non si presenta al falò con Giovanni

Il falò di confronto tra Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso, che gli spettatori di Temptation Island stavano aspettando, potrebbe non andare in scena nel corso della seconda puntata, in onda questa sera, mercoledì 1° luglio. Diffusi i primi filmati con le anticipazioni e, uno di questi, mostra il siciliano lasciare furioso il luogo in cui avrebbe dovuto incontrare la fidanzata.