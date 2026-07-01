Anticipazioni seconda puntata di Temptation Island del 1° luglio: Sabrina non si presenta al falò con Giovanni
Sono stati diffusi i primi video con le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island, in onda oggi 1° luglio a partire dalle 21:20 su Canale5. La pagina Instagram del programma ha pubblicato innanzitutto un filmato che mostra "come eravamo rimasti": sul finale della scorsa puntata, infatti, Giovanni Grazioso aveva chiesto un falò di confronto anticipato con la fidanzata Sabrina Soussi. La donna non solo aveva ammesso davanti alle altre fidanzate di averlo tradito, ma lo aveva anche denigrato, descrivendolo come un bambino mai cresciuto e sostenendo che non avrebbe alcuna intenzione di assumersi alcuna responsabilità, né in famiglia né, soprattutto, sul lavoro.
Il video diffuso dal programma mostra che, durante la puntata in onda questa sera, Giovanni lascerà furioso la spiaggia dove avrebbe dovuto svolgersi il falò di confronto con la compagna. "Adesso sfascio tutto", ripete più volte in dialetto siciliano. Un'immagine che lascia intendere come la richiesta di interrompere anticipatamente il loro percorso nel programma non sia stata accolta da Sabrina.
Il secondo filmato diffuso dal programma mostra invece la crisi vissuta da Alessandra Ciociola all'interno del capanno. Chiamata dalla produzione per visionare un filmato, la giovane si scaglierà contro il fidanzato Rosario Monetti, tornando a parlare del tradimento che lui avrebbe commesso prima della partecipazione al programma e rivelando apertamente di temere che possano esserci stati altri episodi simili.
Il terzo e ultimo filmato mostra, infine, il momento in cui a essere convocato nel capanno, questa volta nel villaggio dei fidanzati, è Cristian Mascolino, fidanzato di Soraya Sabetta. Il breve video diffuso attraverso i canali social del programma condotto da Filippo Bisciglia non rivela il contenuto del filmato mostrato al giovane, ma la sua reazione lascia presagire che la compagna possa essersi avvicinata a uno dei single. "Che schifo", esclama Cristian, mentre gli altri fidanzati presenti si scambiano sguardi imbarazzati.