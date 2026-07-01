Chi è Andrea Turino, tentatore di Sara a Temptation Island: imprenditore agricolo ed ex fidanzato di Dayane Mello

Andrea Turino ha 31 anni, è originario di Caserta e lavora come production manager nell’azienda di famiglia, che si occupa principalmente della produzione di kiwi. In passato è finito al centro dei gossip per la sua relazione con la showgirl Dayane Mello e ora è in tv come tentatore di Temptation Island 2026.

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Andrea Turino è uno dei tentatori di Temptation Island 2026. Ha 31 anni, è originario di Caserta e lavora come imprenditore agricolo nell'azienda di famiglia che si occupa principalmente della produzione di kiwi. Il programma di Canale 5 è per lui la prima esperienza televisiva, anche se in passato è finito al centro dei gossip per la sua relazione con la showgirl e modella Dayane Mello, durata circa un anno. Nel 2008 restò coinvolto nel grave incidente stradale di Buccino.

Chi è Andrea Turino, manager e imprenditore agricolo

Andrea Turino ha 31 anni ed è originario di Caserta. Laureato in business all'Università degli Studi di Napoli, come si legge sul suo profilo Linkedin, lavora da più di 13 anni come production executive presso la Zespri International che si occupa di produzione di kiwi. A raccontarlo è stato anche lui in prima persona durante la prima puntata di Temptation Island: "Ho delle aziende agricole e principalmente produco kiwi". Il padre, Franco Turino, è titolare dell'Azienda Agricola Franco Turino con sede a Pignataro Maggiore (Caserta), i cui kiwi sono entrati filiera di produzione dell'azienda internazionale. Sul suo profilo Instagram (@bigturino), seguito da oltre 12mila followers, il 31enne condivide perlopiù foto del suo lavoro e dei viaggi in giro per il mondo, il più recente in Colombia.

Turino è anche uno dei sopravvissuti al grave incidente stradale avvenuto nel novembre del 2008 a Buccino, conosciuto dalla cronaca come la strage di Buccino. All'epoca giocava nella squadra di basket under 15 della Eldo Juvecaserta e stava andando in auto verso Potenza per una partita.

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I flirt e la relazione passata con Dayane Mello

Temptation Island è per Andrea Turino la prima esperienza televisiva, anche se è già noto al mondo della cronaca rosa per via del suo passato sentimentale. Nel 2021 ha avuto una relazione con Dayane Mello, che è stata ufficializzata sui social e che sarebbe durata circa un anno. Ospite di Verissimo, nel dicembre 2022, la showgirl aveva raccontato: "Con Andrea ci conosciamo da un anno, ci stiamo frequentando, ma andiamo con calma, non abbiamo fretta". Sui social ci sono diversi scatti che li mostrano insieme, anche se non è noto il motivo per il quale si siano lasciati.

Il nome di Andrea Turino è stato accostato anche a quello di Estefania Bernal, modella argentina ed ex concorrente di Pechino Express in coppia con Antonella Fiordelisi, con la quale avrebbe avuto un flirt. Si tratta però di un gossip che al momento non ha trovato conferma. Il tentatore è anche un caro amico di Soleil Sorge, con cui condivide la passione per la musica e con cui si mostra spesso sui social. Tra loro solo un rapporto di amicizia.

La vicinanza a Sara Palumbieri nel villaggio delle fidanzate

Nella prima puntata di Temptation Island, andata in onda lo scorso 24 giugno, Andrea si è avvicinato a Sara Palumbieri, che partecipa al programma in coppia con il fidanzato Gabriele Govoni. Le gelosia è uno dei problemi del loro rapporto, tanto che non appena la ragazza ha accettato l'invito a ballare del tentatore, lui l'ha subito "rimproverata" dicendole di allontanarsi e mostrandosi come il primo "maschio tossico" di questa edizione. Al momento il programma è solo agli inizi, ma Andrea potrebbe essere il motivo dell'allontanamento tra Gabriele e Sara, già al centro dell'attenzione mediatica per il caso del video intimo diffuso online.