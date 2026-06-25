Gabriele e Sara di Temptation Island parlano del video intimo: “Un errore di 4 anni fa, ci vergognavamo”

Dopo il caso del video hard della coppia di Temptation Island, arriva un loro video di scuse. Gabriele spiega il silenzio con la produzione e precisa: “Non siamo una coppia finta”, mentre Sara in lacrime ammette: “È stata una ca**ata di 48 ore”.

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Gabriele e Sara di Temptation Island escono allo scoperto e spiegano le loro ragioni sulla vicenda del video hard riemerso in queste ore. Realizzato anni fa, emerso nelle scorse ore dopo la messa in onda della prima puntata di questa stagione del programma, il video ha sollevato grande dibattito attorno alla trasmissione, mettendo in discussione la veridicità e credibilità delle storie, con Gabriele che si è mostrato al pubblico come un personaggio profondamente geloso e possessivo verso la sua compagna.

Nel pomeriggio su Fanpage vi avevamo raccontato il caos generato dal video intimo dei due concorrenti del programma, con la produzione che ci aveva risposto di essere all'oscuro della vicenda e non sapere della pubblicazione di questi video. Avevamo quindi chiesto delle spiegazioni proprio da parte di Gabriele e Sara, per capire di più sulla pubblicazione stessa dei video, comparsi su siti di dubbia natura, che ne rendevano incerta la provenienza e l'origine del caricamento.

Gabriele: "Non credevamo che il video stesse ancora girando"

Nel tardo pomeriggio sono arrivate le prime parole di Gabriele e Sara, in due video pubblicati su Instagram. Il primo è di Gabriele: "So che stanno girando video miei e di Sara, di quattro anni fa, non ero a conoscenza che stessero girando e qualcuno li ha diffusi. Abbiamo omesso questa cosa un po' per vergogna e poi perché non credevo stessero ancora girando. Questa cosa mi fa vergognare, ma non vorrei passassimo come una coppia finta, perché di finto non c'è stato nulla. Non sono un attore e vi garantisco che quello che c'è stato era reale. Anche in quel periodo eravamo insieme, eravamo ragazzini, ci siamo ubriacati e fatti questi video".

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Sara in lacrime: "Mi pento di non averne parlato alla produzione"

Il video successivo è di Sara, in lacrime e disperata, che fatica a parlare: "Questo video purtroppo esiste… stanno girando cose veramente spiacevoli, di una sbandata di tantissimo tempo fa. È stato pubblicato e spiattellato ovunque, mettendo in dubbio una relazione lunghissima. Mi pento di non averne parlato con la produzione da subito, ma come si poteva, certamente non era una cosa di cui andassi fiera e di cui mi sarei vantata. È stata veramente una cazzata di 48 ore di merda. Vorrei non fosse strumentalizzata, vorrei non venissero messi in dubbio 7 anni di vita con una persona".