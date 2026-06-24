Temptation Island, Soraya avvilita da Cristian: “Spende soldi inutili, è tornato a casa con una maschera di Spiderman”

A Temptation Island tra le 7 coppie ci sono anche Soraya e Cristian, con lei che contesta al ragazzo con cui è in crisi di non condividere alcune passione: “Mi invita alle sagre, ma io alle sagre ci vado a 40 anni, a 23 voglio andare a ballare”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Temptation Island si aprono le danze con la puntata di mercoledì 24 giugno, serata inaugurale di questa nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia e in onda in prima serata su Canale 5. E in pochi minuti si vedono già i segnali di un programma che si basa principalmente sulle frasi ad effetto, i momenti meme e le affermazione che restano anche grazie ai benefici di una costruzione al montaggio che è la vera peculiarità di questa produzione Fascino.

La storia di Soraya e Cristian

Protagonisti dei primi minuti di questa puntata di presentazione sono Soraya e Cristian, coppia laziale che arriva a Temptation Island per risolvere un momento di crisi che va avanti da diversi mesi e che a dicembre dello scorso anno ha portato a una separazione che si è materializzata nel fatto che dopo una convivenza a Roma che non ha funzionato i due sono tornati a vivere separati.

"Mi invita solo alle sagre"

Cristian racconta di lavorare per l'azienda del padre di Soraya, che si lamenta del rapporto di coppia soprattutto in relazione all'aspetto del divertimento, visto che il compagno non si fa coinvolgere facilmente nelle serate che lei vorrebbe trascorrere insieme a lui, ma finisce per passare con le sue amiche: "Lui sta sempre in casa, la sola cosa che gli piace sono le sagre. Una volta mi ha proposto di andare alla sagra del carciofo e io gli ho detto che ci poteva andare da sola, perché io sarei andata a ballare con le amiche". Quindi Soraya ha aggiunto: "Alle sagre ci andrò quando avrò 40 anni, non quando ne ho 23".

Ma non è stata la sola critica mossa da Soraya al compagno. Il vero meme di questa prima puntata di Temptation Island è dedicato a come Cristian spende i suoi soldi. Ha spiegato nel video di presentazione: "È sempre senza soldi e li spende per comprare delle stupidaggini. Una volta si è presentato a casa con una maschera di Spiderman, gli si chiudono pure gli occhi". Cristian ha preferito non commentare. Prima cronache da Temptation Island 2026.