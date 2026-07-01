Tentatrici e tentatori a Temptation Island estate 2026: nomi e foto dei single

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2026 entra nel vivo con 26 single, divisi tra 13 tentatori e 13 tentatrici. Il loro compito sarà mettere alla prova la stabilità delle 7 coppie del resort. Nel cast spiccano volti già noti al pubblico di Canale 5, a partire dall’ex tronista di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone.

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Con l’ingresso delle sette coppie nei villaggi di Temptation Island 2026 è iniziato anche il "lavoro" dei 26 single selezionati dalla produzione: tredici tentatori e tredici tentatrici. Il loro compito è fondamentale: vivere a stretto contatto con i fidanzati e le fidanzate e, inevitabilmente, metterne alla prova la loro fedeltà. Fin dalle prime battute della prima puntata non sono mancati i colpi di scena, con i primi balli ravvicinati che hanno innescato gelosie e discussioni ai falò. Nel cast di quest'anno si mescolano volti inediti a personaggi già noti al pubblico, tra ex tronisti, modelle e content creator.

I tentatori: Massimiliano Mollicone

L'ex tronista Massimiliano Mollicone nel cast di Temptation Island 2026 (qui il suo profilo Instagram) ed è considerato il nome di punta dell'intero cast maschile. Il pubblico di Canale 5 lo ricorda per il suo percorso a Uomini e Donne nel 2021, dove arrivò alla scelta finale uscendo dal programma insieme alla corteggiatrice Vanessa Spoto, una relazione poi naufragata pochi mesi più tardi.

Massimiliano Mollicone, ex tronista di Uomini e Donne e tentatore

Danilo Mileto

Danilo Mileto, ex volto dei reality Mediaset. Trentaquattrenne originario di Bari, non è un volto nuovo per i palinsesti Mediaset. In passato ha partecipato insieme al fratello Fabrizio al reality show The Couple – Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi. Lontano dai riflettori, ha conseguito una laurea in Scienze Economiche e lavora presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bari, come si evince anche dai suoi profili social.

Danilo Mileto, ex di The Couple

Giorgio Baglieri

Il tiktoker e mental coach Giorgio Baglieri rappresenta l'anima più "social" del gruppo dei ragazzi. Molto attivo sul web, è un tiktoker e mental coach che ha fatto del motto "diventare, non apparire" la propria bussola quotidiana e professionale, pronto a offrire ascolto alle fidanzate nel villaggio.

Giorgio Baglieri, tiktoker e mental caoach

Manuel Marano

Il single Manuel Marano (qui il suo profilo Instagram), appassionato di sport estremi. Napoletano d'origine, porta nel villaggio delle fidanzate la sua energia e la sua inclinazione per l'adrenalina. Coltiva infatti una grandissima e dichiarata passione per gli sport estremi, in modo particolare per il paracadutismo.

Manuel Marano, appassionato di sport estremi

Fabio Fabbri

Il personal trainer e nutrizionista Fabio Fabbri arriva direttamente da Rimini per inserire la quota legata al mondo del benessere e del fitness nel resort. Nella vita di tutti i giorni lavora infatti sia come nutrizionista sia come personal trainer.

Fabio Fabbri, tentatore di Temptation Island e personal trainer

Emanuele Lescarini

Il modello toscano Emanuele Lescarini è originario di Firenze ma attualmente trasferito a Roma per impegni professionali, inserisce nel cast dei single il fascino da passerella, lavorando stabilmente come modello.

Emanuele Lescarini, modello fiorentino

Marco Fatata

Marco Fatata è l'instancabile viaggiatore del gruppo. Ama documentare costantemente sulle sue piattaforme social le sue tappe in giro per il mondo, spaziando tra Tenerife, il Belgio, gli Stati Uniti e le isole Baleari.

Marco Fatata, uno dei single di Temptation Island 2026

Gli altri tentatori

Il gruppo dei single si completa con profili su cui non sono ancora emersi dettagli pubblici significativi. Tra le prime scelte delle fidanzate figurano Lorenzo (scelto da Sara), Andre (indicato da Soraya), Lori (scelto da Alessandra), Enrico (puntato da Iris), Luca (scelto da Bernadette), Marco (scelto da Sabrina) e Dimitri (indicato da Francesca, di cui non sono noti cognome o immagini pubbliche). Chiudono la rosa dei tredici Lorenzo Andreozzi, Enrico Molari, Andrea Turino (già presente su Instagram), Luca Sparapani e Lorenzo Ferrari.

Le tentatrici: Nicole Cena

Nicole Cena, volto televisivo già visto a Ciao Darwin. Scelta dal fidanzato Andrea nelle battute iniziali, vanta già alcune precedenti apparizioni sul piccolo schermo in storiche trasmissioni Mediaset come Ciao Darwin e Scherzi a parte, nonché ex fidanzata di Deddy di Amici. Su Instagram ha un profilo da oltre 20omila followers.

Nicole Cena, tentatrice e volto di Ciao Darwin

Giulia Colacchi

La single Giulia Colacchi nel cast delle tentatrici è stata indicata dal fidanzato Diamante durante la prima puntata, proviene dal circuito dei concorsi di bellezza. Sul web vanta già un ottimo riscontro, essendo seguita da oltre 42mila follower sulla sua pagina Instagram ufficiale.

Giulia Colacchi, ex Miss Italia

Patrizia Zylka

Patrizia Zylka, eletta Miss Lingerie 2026. Scelta dal fidanzato Gabriele, si è messa in mostra nel mondo dei concorsi venendo eletta Miss Lingerie 2026. Oltre all'attività di fotomodella, lavora nel settore dell'abbigliamento come imprenditrice nella moda ed è anche un volto di Sportitalia.

Elisa Vaccargiu

La content creator Elisa Vaccargiu è stata scelta dal fidanzato Giovanni per l'inizio del suo percorso nel villaggio, lavora attivamente come content creator (si definisce così nella bio dei suoi social) e il suo nome era già stato accostato in passato a un ex protagonista del programma.

Elisa Vaccargiu, content creator

Flavia Punzo

La ventitreenne studentessa napoletana Flavia Punzo. Scelta dal fidanzato Cristian, ha 23 anni ed è una studentessa universitaria originaria di Napoli con l'ambizione dichiarata di voler diventare una nutrizionista professionista. Sul suo profilo Instagram condivide la sua quotidianità, dai viaggi allo studio.

Flavia Punzo, napoletana e nutrizionista

Le altre tentatrici

La quota fashion del villaggio dei fidanzati conta anche su tre modelle professioniste che completano il cast femminile: si tratta di Lucrezia Mori (Profilo Instagram), Vittoria Licata (Profilo Instagram) e Federica Maini (Profilo Instagram). La rosa delle tredici single si chiude con profili sui quali non circolano per il momento informazioni d'archivio o dettagli pubblici. Tra di loro figurano Giada (scelta da Danilo), Clarissa (scelta da Rosario), Federica, Francy, Martina e Sary, le cui personalità emergeranno nel corso dei falò e dei video nei pinnettu delle prossime settimane.