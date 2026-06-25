Chi è Nicole Cena, tentatrice di Temptation Island: ex di Deddy di Amici e volto di Ciao Darwin e Gialappa’s

Nicole Cena, 22 anni, originaria di Livorno, è una delle tentatrici di Temptation Island 2026. È stata fidanzata con l’ex cantante di Amici Deddy, ora conosciuto come Dennis. Non è nuova al mondo della tv: ha partecipato a Ciao Darwin, Scherzi a Parte e la Gialappa’s Show. Nel 2025 è rientrata nella top 25 di Miss Mondo.

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Nicole Cena è una delle tentatrici di Temptation Island 2026. Ha 22 anni, è originaria di Livorno e non è nuova al mondo della televisione e dei gossip. Prima di approdare nel programma condotto da Filippo Bisciglia, in onda dal 24 giugno su Canale 5, ha partecipato come concorrente a Ciao Darwin e come complice nell'ultima edizione di Scherzi a Parte. Fin da adolescente si è avvicinata al mondo dei concorsi di bellezza e nel 2025 è rientrata nella prime 25 ragazze a Miss Mondo. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con l'ex cantante di Amici Deddy, ora conosciuto come Dennis.

Da Ciao Darwin a Scherzi a Parte: la carriera in tv di Nicole Cena

Nicole Cena ha partecipato a Ciao Darwin nel 2023

Nicole Cena ha 22 anni, è originaria di Livorno e fin da adolescente si è avvicinata al mondo dei concorsi di bellezza e della televisione. Come ha raccontato sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 200mila followers, nel 2025 è entrata a far parte della Top 25 di Miss Mondo, mentre in passato ha vinto il titolo di Miss Ivrea, Miss Rdl e Miss Toro. Nel 2023 ha partecipato come concorrente a Ciao Darwin, nella puntata che ha visto scontrarsi le categorie Milf e Teen, di cui faceva parte. "A inizio febbraio sono andata a fare il casting a Bologna e successivamente mi hanno comunicato che ero stata selezionata per partecipare alla puntata dello show", aveva raccontato in un'intervista. Tra le sue esperienze televisive anche il programma Gialappa's Show nel 2024 e l'ultima edizione di Scherzi a Parte, in cui è stata una delle complici nello scherzo organizzato a Francesca Barra.

La storia d'amore con l'ex cantante di Amici Deddy

Per quanto riguarda la sua vita privata, Nicole Cena ha avuto una relazione con Dennis Rizzi, noto al pubblico prima come Deddy e ora semplicemente come Dennis. È un cantante e ha partecipato ad Amici nell'edizione 2020-2021, vinta dalla ballerina Giulia Stabile. Non è noto come sia iniziata la loro storia d'amore né quanto sia durata con precisione: l'ultima testimonianza social risale ad agosto 2025 durante un viaggio che hanno fatto insieme in Egitto. Da quel momento entrambi hanno smesso di raccontare la loro quotidianità su Instagram e TikTok prendendo strade separate. Oggi la 22enne ha deciso di rimettersi in gioco nel reality di Temptation Island.