Temptation Island 2026, Filippo Bisciglia: “Mi sono commosso, preparate i fazzoletti”

Filippo Bisciglia ha confidato di essersi commosso spesso nella nuova edizione di Temptation Island al via da mercoledì 24 giugno. Il conduttore ha anche svelato tre retroscena del programma di Canale5.

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Mercoledì 24 giugno avrà inizio la nuova edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia è pronto a guidare il pubblico in questo nuovo viaggio nei sentimenti. Sono tanti gli appassionati del reality di Canale5, così il conduttore ha pensato di sorprenderli svelando loro alcune curiosità sul programma. E su Tv, Sorrisi e Canzoni annuncia: "Quest'anno mi sono commosso più delle altre volte, preparate i fazzoletti". E ha aggiunto che spesso gli viene spontaneo abbracciare i concorrenti per consolarli: "Una lezione che ho imparato sui sentimenti? Se la persona che ami è infelice con te e non hai il coraggio di lasciarti, devi essere tu a farlo per il suo bene".

Filippo Bisciglia ha rivelato alcune succose curiosità sul programma Temptation Island. Ad esempio, non tutti sanno che ci sono ben cento telecamere applicate ai muri del villaggio turistico. In questo modo, non c'è un sospiro che non venga ripreso. Ma non è tutto. Perché il pubblico possa vivere quasi da protagonista l'esperienza delle coppie, ci sono anche venti operatori muniti di telecamera, che si piazzano alle spalle di Filippo Bisciglia per immortalare i momenti che si consumano davanti al falò.

Il conduttore ha anche spiegato che da sempre esiste un piano B da seguire in caso di pioggia. Mettiamo caso che sia arrivato il momento per una coppia di avere un confronto davanti al falò. Se all'improvviso dovesse piovere, la soluzione è il cosiddetto "cover set". Il falò, dunque, si realizza in una location diversa e, ovviamente, al coperto. Il quarantanovenne ha anche rivelato che nelle edizioni passate è successo: "I più attenti se ne sono accorti".

Infine, ha voluto soddisfare una curiosità in particolare. Molti spettatori si chiedono che cosa faccia Filippo Bisciglia quando non è operativo nel programma di Canale5. Anche se non lo vediamo in video perché scorrono le immagini del villaggio dei fidanzati e delle fidanzate, lui comunque sta lavorando: "Sono qui che controllo tutto quanto ai monitor, guardo i ragazzi, li studio. Sono reperibile 24 ore su 24. Sono il pronto soccorso dell'amore. Infatti, una volta sono entrato nel villaggio alle 3 di notte, tutto assonnato".