A che ora inizia Temptation Island e dove vedere le puntate in diretta streaming e in replica

Mercoledì 24 giugno inizia la nuova edizione di Temptation Island. L’appuntamento con il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia è alle 21.30 su Canale 5. Sono sette le coppie che metteranno alla prova la loro relazione e capiranno se restare insieme o se separarsi.

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Temptation Island 2026 inizia stasera, mercoledì 24 giugno, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30. A condurre il reality, come sempre, è Filippo Bisciglia, che accompagnerà le sette coppie nel viaggio dei sentimenti, sullo sfondo del Calalandrusa Resort in Calabria. Dopo due settimane, come di consueto, dovranno decidere se restare insieme o prendere strade separate. A minare la solidità delle coppie ci saranno tentatori e tentatrici. Il programma è disponibile in streaming su Mediaset Infinity e in replica il giorno successivo.

A che ora inizia la nuova edizione di Temptation Island 2026 stasera su Canale 5

La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island va in onda mercoledì 24 giugno, in prima serata su Canale 5. L'orario di inizio è previsto per le 21:30, ma essendoci La Ruota della Fortuna nell'access prime time della rete potrebbe slittare di un bel po'. Il programma, solitamente, si chiude attorno all'una. Per il secondo anno consecutivo il viaggio nei sentimenti avrà luogo in Calabria, a Guardavalle Marina, nel Calalandrusa Resort. Come ogni anno, la presenza di tentatori e tentatrici potrebbe far vacillare i rapporti tra fidanzati e fidanzate che tanto potrebbero riuscire a restare insieme, tanto potrebbero mettere fine alla loro relazione. Le puntate previste sono sei, dopo le quali il pubblico potrà scoprire anche cosa sarà successo a distanza di un mese dalla fine del programma.

Temptation Island in diretta streaming su Witty e Mediaset Infinity

C'è la possibilità di seguire Temptation Island 2026 anche in diretta streaming collegandosi al sito di Witty TV. Lì verranno caricati anche video inediti e approfondimenti sul percorso delle varie coppie. Esiste anche l'opzione di Mediaset Infinity per seguire il programma non tramite tv. Da tenere d'occhio anche i canali social ufficiali, dove verranno pubblicati contenuti in tempo reale.

Come vedere le repliche di Temptation Island 2026

Temptation Island 2026 andrà in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5. Per chi non riuscisse a seguire in diretta il viaggio nei sentimenti delle coppie, sarà possibile recuperare la puntata attraverso le repliche. Le puntate saranno disponibili a partire dal giorno successivo, il giovedì, alle ore 21.10 su La5 (canale 30 del digitale terrestre).