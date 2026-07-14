Danilo e Francesca in crisi dal primo falò, Filippo Bisciglia colpito dalle lacrime di lei: “Devi fare il tuo percorso”

Debutto in corsa a Temptation Island per Danilo e Francesca: lui flirta subito con la single Giulia e lei scoppia in lacrime al primo falò. Il conduttore rincuora lei e le consiglia di fare il suo percorso.

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Debutto subito turbolento a Temptation Island per Danilo e Francesca, la coppia entrata in corsa nella puntata di lunedì 13 luglio.

Fidanzati da due anni, i due sono arrivati nel programma condotto da Filippo Bisciglia con Francesca già segnata da alcuni dubbi sul rapporto, nati dopo la scoperta di alcune chat di Danilo con altre ragazze. Le prime immagini dal villaggio non hanno fatto che alimentare quei sospetti.

Il feeling immediato tra Danilo e Giulia

Fin dai primi minuti nel villaggio dei fidanzati, Danilo si è lasciato andare alle avances della single Giulia, con cui sembra aver trovato da subito una sintonia particolare. Un'intesa che Francesca ha notato immediatamente, tanto da scoppiare in lacrime già durante il primo capanno, il momento in cui le fidanzate assistono alle prime immagini registrate nel villaggio maschile.

Vedendola in difficoltà, le altre protagoniste del programma hanno provato a stemperare la tensione. "Alla fine non hai visto nulla, è lei che lo tenta", le hanno fatto notare, invitandola a non lasciarsi condizionare da un comportamento che, secondo loro, dipende più dagli atteggiamenti di Giulia che da quelli di Danilo.

Il gruppo ha insistito sulla necessità di non trasformare ogni gesto in un'accusa: "Non puoi provare una persona di qualsiasi contatto umano femminile", le fanno notare, "e quello che non puoi controllare ti fa solo male. Non puoi vedere tutto solo con malizia".

Francesca, dal canto suo, ha provato a spiegare cosa la preoccupa davvero del comportamento di Danilo: "Io so che lui quando gli piace una persona, diventa timido, diventa timidissimo", ha raccontato, lasciando intendere di aver riconosciuto proprio quell'atteggiamento nei filmati arrivati dal villaggio maschile.

Il video che manda in crisi Francesca

Le rassicurazioni delle compagne di viaggio non bastano a lungo. Se nel villaggio delle fidanzate cresce la tensione, in quello dei fidanzati il clima appare decisamente diverso: Danilo sembra concentrarsi solo sul lato più leggero dell'esperienza, tra battute e momenti di svago con gli altri protagonisti.

Il colpo più duro arriva con il video mostrato al primo falò del villaggio delle fidanzate: le immagini mostrano Danilo continuare a flirtare con Giulia, senza alcun cenno di ripensamento. Per Francesca è un colpo durissimo, che la lascia visibilmente scossa davanti alle telecamere.

Il consiglio di Filippo Bisciglia

A intervenire è lo stesso conduttore del programma. Filippo Bisciglia invita Francesca a concentrarsi sul proprio percorso, senza lasciarsi condizionare esclusivamente da ciò che vede accadere nel villaggio maschile. Un suggerimento che apre a un possibile cambio di prospettiva: nella prossima puntata, lascia intendere il conduttore, potrebbe essere proprio Francesca la protagonista di nuovi sviluppi, con un percorso personale finalmente al centro della scena.