Temptation Island, Giovanni furioso con Sabrina minaccia di distruggere il villaggio: “Voglio il falò”

Giovanni Grazioso a Temptation Island 2026 perde le staffe davanti alle immagini della fidanzata Sabrina Soussi sempre più vicina al single Lory e sbotta con la produzione: “Metto il villaggio sotto sopra. Non è una minaccia, è un avvertimento”.

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Giovanni Grazioso perde la pazienza a Temptation Island 2026 e chiede il falò di confronto immediato alla fidanzata Sabrina Soussi nella puntata in onda lunedì 13 luglio. Quella che doveva essere una tranquilla serata cinema nel villaggio delle fidanzate si è trasformata nell'ennesimo incubo per il siciliano, costretto ad assistere all'ennesimo avvicinamento al single Lory. Una vicinanza fisica ed emotiva che ha provocato un drastico cambio d'umore nel ragazzo, culminato in una crisi di nervi: "Metto il villaggio sottosopra".

Le immagini di Sabrina vicina al single Lory

Chiamato d’urgenza nel capanno per visionare il primo filmato, Giovanni si è trovato davanti a immagini che non lasciavano spazio a interpretazioni: Sabrina e Lory, complici e sempre più vicini durante la visione del film. Un atteggiamento che ha fatto saltare i nervi al fidanzato: "Mi sta facendo impazzire", ha sbottato e ha iniziato a dare i primi segni di cedimento e minacciando di distruggere le strutture del villaggio. L'amarezza di Giovanni nasce soprattutto dalla consapevolezza che sia proprio la sua compagna a gestire il gioco della seduzione, e non il contrario: "L'ho chiamata e ho chiesto il falò, vieni a dirmelo che non mi vuoi più. Cosa devo restare a fare per farle fare il suo percorso? Ci va lei diretta da lui, ancora non ha finito qua".

Lo sfogo di Giovanni: "Non è una minaccia, è un avvertimento"

Poco dopo, per Giovanni è arrivata una seconda chiamata nel capanno. Questa volta il video mostrava Sabrina in lacrime. Ma se la redazione pensava di impietosire il fidanzato, l'effetto è stato l'esatto contrario. Secondo lui, infatti, il pianto della compagna non era dovuto al senso di colpa nei suoi confronti, ma a una delusione amorosa: Sabrina avrebbe pianto dopo aver capito che Lory, in realtà, non ricambia lo stesso interesse. I fatti, poco dopo, gli hanno dato ragione.

Finita la serata cinema, Sabrina si è lamentata apertamente delle mancate attenzioni del tentatore dopo il film. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata quando il siciliano ha visto un ulteriore avvicinamento, con Lory che ha allungato le mani verso la fidanzata. A quel punto, ha scelto di chiedere il falò definitivo: "Prendo il villaggio e lo butto sotto e sopra. Non è una minaccia, è un avvertimento". Resta ora da capire se Sabrina accetterà di presentarsi al falò o se, come già accaduto in questa edizione, preferirà prolungare la sua permanenza.