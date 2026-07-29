Il successo di Temptation Island lo ha costretto ad allungare la puntata con la reunion a costo zero dei “lasciati”

Senza più materiale girato nei villaggi, Temptation Island allunga la puntata facendo rientrare le coppie scoppiate nei villaggi per un brindisi. Un espediente a costo zero prima del gran finale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La penultima puntata di Temptation Island termina alle 00:15 (quindi circa 15 minuti prima rispetto al solito) con un contenuto che non è un vero e proprio contenuto: le coppie scoppiate fatte rientrare nei villaggi per un brindisi finale. Il successo clamoroso del programma ha spinto la rete e la produzione a dilatare la messa in onda, pur trovandosi ormai senza materiale a disposizione.

Un girato di 21 giorni diluito in 9 puntate: l'espediente per allungare la durata

Con un girato registrato nell'arco di al massimo 21 giorni (tanti ne trascorrono i protagonisti nei villaggi), Temptation Island è stato chiamato a ricavare ben 9 appuntamenti complessivi. Il programma condotto da Filippo Bisciglia e targato Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi, registra un successo di pubblico e numeri tali da aver spinto Canale5 ad assecondare la richiesta degli spettatori di allungare la messa in onda, anche a costo di rimanere senza contenuti di rilievo.

Dopo aver trasmesso i falò di confronto tra Sabrina e Giovanni e quello tra Danilo e Francesca, la produzione si è trovata nella condizione di dover coprire un'ulteriore porzione di palinsesto pur avendo terminato il materiale video d'archivio, visto che tutto era stato già condensato nel corso delle otto puntate che hanno decretato il trionfo di questa edizione.

Il ritorno delle fidanzate ormai single nel villaggio per l'ultimo brindisi

Per questo motivo, la produzione si è inventata uno stratagemma per allungare la puntata e garantire una fascia di messa in onda più ampia, ricorrendo a una dinamica mai vista prima nella storia del programma: far rientrare nei rispettivi villaggi gli ex membri delle coppie scoppiate per un ultimo brindisi di saluto.

A varcare di nuovo l'ingresso del villaggio delle fidanzate sono state Soraya Sabetta, Sabrina Soussi e Sara Palumbieri. Le tre, uscite single da questo viaggio nei sentimenti, sono rientrate senza nemmeno la presenza dei tentatori, solo per ascoltare qualche minuto di musica, concedersi un brindisi e registrare le battute finali. Niente di imperdibile, ma l’espediente è servito a mostrare le reazioni immediate dopo l’addio e la volontà di tutte e tre di riprendere in mano la propria vita, lasciandosi alle spalle le relazioni chiuse al falò.

Nel villaggio dei fidanzati: Giovanni, Cristian e il redivivo Gabriele

A rientrare nel villaggio dei fidanzati per lo stesso brindisi sono stati i rispettivi ex compagni: Giovanni Grazioso, Cristian Mascolino e Gabriele Govoni. Nemmeno loro avevano molto altro da aggiungere, dato che le loro posizioni erano già emerse chiaramente di fronte alle telecamere dei rispettivi confronti. Solo Gabriele, dopo la lettera indirizzata all’ex fidanzata Sara e trasmessa nella puntata precedente, ha dichiarato per la prima volta di essere felice di aver chiuso la storia, sperando che lei possa trovare altrove quella serenità che lui non è riuscito a darle.

Con 15 minuti di party, Temptation Island copre il palinsesto a costo zero

Attraverso questo espediente, Temptation Island è riuscito a coprire gli ultimi minuti di trasmissione a costo zero, confezionando un appuntamento della durata quasi identica ai precedenti pur senza avere altro materiale girato durante la permanenza. Un "trucco" a cui la produzione ha attinto per allungare il più possibile questo fortunato viaggio nei sentimenti che ha ottenuto l’ennesimo successo di ascolti. Domani andrà in onda il capitolo conclusivo di questa edizione: la puntata che racconta la vita delle coppie "un mese dopo" e che confermerà o smentirà le decisioni prese al falò.