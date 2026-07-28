Giovanni chiama il falò con Sabrina per non fare il falò: voleva solo dirle addio davanti al pubblico di Temptation Island

Giovanni Grazioso ha chiamato il falò di confronto con Sabrina Soussi a Temptation Island per poi non fare il falò che lui stesso aveva richiesto. Voleva solo lasciare la ex davanti al pubblico che l’aveva vista tradirlo.

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Non voleva il falò di confronto per sentire le sue ragioni. Durante l’ottava puntata di Temptation Island, Giovanni Grazioso ha chiamato il falò con Sabrina Soussi (per la terza volta dall’inizio di questa edizione) per poi non farlo davvero: voleva solo dirle addio nella maniera più plateale possibile di fronte al pubblico del programma, che l’aveva vista tradirlo con il single Lory.

L'inseguimento di Filippo Bisciglia e Sabrina in spiaggia: non era mai accaduto a Temptation Island

Dalla visione accurata della puntata di questa sera è evidente quanto Giovanni avesse programmato come dovesse andare questo incontro. Convocata d'urgenza in spiaggia dopo l'ormai conclamato bacio sotto le coperte con Lory (bacio che lei aveva negato, ed è stato il tentatore a costringerla ad ammetterlo), Sabrina ha raggiunto la spiaggia convinta di dover affrontare una lite. Ma i piani di Giovanni erano diversi.

L’ormai quasi ex fidanzato non l’ha guardata e nemmeno l’ha salutata. Tempo due secondi e ha fatto la sua mossa: "Non voglio aprire nessun confronto. Il tempo è un dono prezioso, come dice sempre mio padre, e non voglio sprecarlo. A lei non devo dire nulla, voglio solo andarmene". E così ha fatto, alzandosi e andandosene dopo 30 secondi.

Filippo Bisciglia e la stessa Sabrina – che al contrario di Giovanni il suo falò di confronto lo aveva preparato – sono stati costretti a rincorrerlo verso il villaggio per ricondurlo alla ragione. L’inseguimento si è reso necessario perché mai nella storia di Temptation Island un fidanzato aveva preteso un falò d'urgenza con il solo obiettivo di voltare le spalle al tronco e andarsene. Filippo è stato costretto a fare appello al “confronto che meriti da uomo” per spingere Giovanni a tornare sui suoi passi.

Il retroscena prima del falò: Sabrina sapeva già che Lory non la voleva

Il secondo colpo di scena è arrivato poco dopo. Nel tentativo di difendersi e di spostare il focus della discussione, Sabrina ha provato a tirare in ballo i comportamenti di Giovanni con la single Elisa. Ma il tentativo è durato poco per volontà di Giovanni: "Quel ragazzo non ti vuole, hai fatto tutto tu".

E a sorpresa Sabrina ha rivelato di saperlo: "Lo so che non c'era complicità, ma ho voluto fare lo stesso quello che mi sentivo". Con ogni probabilità, quando Filippo si è presentato nel villaggio delle fidanzate per annunciarle il falò immediato, Lory aveva già detto a Sabrina di non provare per lei alcun interesse. In caso contrario, infatti, dato l’impegno dimostrato nel volergli strappare un bacio, Sabrina avrebbe perseverato chiedendo di rivedere il single.

Il problema era il "carrettino", ma Giovanni ha avuto la sua rivincita

Tra le colpe che Sabrina ha provato a rinfacciare a Giovanni, quella secondo lei più grave sarebbe la mancanza di ambizione. Lo ha accusato di aver lasciato un lavoro dietro l’altro per poi accontentarsi di un "carrettino di mer** in cui un giorno guadagni 20 euro e l'altro niente". Ma qui con Giovanni il tempo è stato galantuomo: è notizia di qualche settimana fa il fatto che quel carrettino che Soussi tanto detesta si sia trasformato in una miniera d’oro, arrivando a far guadagnare all’ex compagno circa 10mila euro in una sola serata.

L’incontro un mese dopo: Giovanni e Sabrina sono rimasti separati?

Giovanni ha lasciato la spiaggia da solo, bollando Sabrina come "ingrata e indegna" e rivelando di essere andato al cimitero a pregare la nonna pur di partecipare al programma (davvero?) e trovare la forza di interrompere questa relazione. Il loro viaggio nei sentimenti è finito decisamente male, ma come sarà andata dopo il programma? Lo scopriremo domani sera, quando Giovanni e Sabrina torneranno di fronte a Bisciglia per raccontare com’è andata tra loro a un mese dall’uscita dal villaggio.