Anticipazioni Temptation 28 luglio: l’atteso falò di Giovanni e Sabrina, Danilo e Francesca prendono una decisione

Le anticipazioni della penultima puntata di Temptation Island 2026, in onda martedì 28 luglio. Giovanni avrà (forse) l’atteso confronto con la fidanzata Sabrina, che sceglierà se accettare o meno il terzo falò richiesto dal fidanzato. Anche Francesca e Danilo arriveranno a una svolta nel loro rapporto.

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Continua il triplo appuntamento di Temptation Island 2026. Martedì 28 luglio su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della settimana, che porterà poi verso la conclusione dell'edizione, in programma per mercoledì 29 luglio. Ancora in sospeso il destino di alcune coppie, come quella di Sabrina e Giovanni e Francesca e Danilo. Usciranno insieme o decideranno di prendere strade separate?

Uno dei falò di confronto più atteso è proprio quello tra Sabrina e Giovanni. La ragazza ha tradito il fidanzato baciando il tentatore Lory, dal quale è poi stata rifiutata poco dopo. Davanti a quelle immagini Giovanni ha chiesto il faccia a faccia immediato per la terza volta. Sabrina accetterà? Nelle precedenti due occasioni ha scelto di non presentarsi, ma se dovesse risuccedere Giovanni è intenzionato a uscire dal programma senza il momento del confronto. "Ci vogliono le pa**e per presentarsi", dice a Filippo Bisciglia nelle anticipazioni.

Quello di Sabrina e Giovanni non sarà l'unico falò di confronto della serata: anche Francesca chiederà di poter incontrare il fidanzato Danilo. Il loro percorso nei rispettivi villaggi è stato piuttosto turbolento: nel corso delle settimane la ragazza si è avvicinata sempre di più al single Marco, confidandogli di provare un certo interesse e di sentirsi in difficoltà. Il fidanzato aveva reagito malissimo di fronte alle immagini, ma anche la stessa ragazza si era pentita di essersi lasciata andare. Aveva definito la vicinanza una serata di "libertà" e aveva fatto subito un passo indietro.

Solo qualche puntata fa, quindi, Francesca aveva capito di volere soltanto Danilo nella sua vita, ma poi qualcosa sembrerebbe cambiato. Perché è stata lei a chiedere il falò di confronto? A farle cambiare idea potrebbero essere state le immagini del fidanzato sempre più vicino alla single Giulia. Un risvolto inaspettato che ha colto di sorpresa la ragazza facendola scoppiare in lacrime e destabilizzandola sempre di più. Forse, proprio per cercare risposte, Francesca ha scelto di chiedere il falò anticipato. Dalle anticipazioni però si vede Giovanni, seduto con Danilo, dire: "Francesca sta facendo il manicomio".

La mancanza di fiducia era stato proprio il motivo che aveva spinto Francesca a contattare Temptation Island, dopo due anni di relazione. "Penso che mi dica tante balle", aveva infatti spiegato alle telecamere del programma. L'episodio più grave, per la ragazza, era successa lo scorso dicembre: "Una ragazza mi ha contattata dicendomi che ha parlato con Danilo in una chat di incontri, mi ha mandato anche gli screen. Lui le aveva chiesto il numero e se si potevano vedere". Il ragazzo aveva provato a giustificarsi dando all'intelligenza artificiale la "colpa" di quanto accaduto.