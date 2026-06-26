Sara e Gabriele dopo Temptation Island e il video intimo in rete: “Sono ancora una coppia, vivono giorni delicati”

Sara e Gabriele sarebbero ancora una coppia dopo Temptation Island. I due protagonisti, travolti dal caso del loro video intimo diffuso in rete, avrebbero scelto di rimanere uniti e starebbero affrontando insieme il “clamore mediatico” di questo vicenda.

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Temptation Island 2026 è iniziato da meno di una settimana ma il "caso del video hard" di Gabriele e Sara ha già scosso questa edizione. Dopo la prima puntata, andata in onda lo scorso 24 giugno, sui social è iniziato a circolare un video intimo della coppia, di cui la produzione non era però conoscenza. "Ci vergognavamo di dirlo, non siamo una coppia finta", sono state le parole dei diretti interessati in un video di scuse. Ma come è finita la loro storia d'amore?

Gabriele e Sara sono fidanzati da più di 6 anni e convivono da 2. A contattare il programma era stato il 25enne: è innamorato della fidanzata ma allo stesso tempo è geloso di lei, convinto che l'abbia tradito. "Ho trovato delle chat", aveva raccontato. Diversa la versione della ragazza: "Lui vuole tenermi tutta per sé nella sua bolla di vetro ed è per questo che io arrivo sempre a lasciarlo". Nella prima puntata di Temptation Island, Sara ha parlato degli aspetti che non funzionano nella loro relazione: "Sa solo alzare la voce, come è capitato spesso che pur di non farmi uscire con delle mie amiche, prenotasse viaggi e cene cosicché io non avessi modo di prendermi i miei spazi". La ragazza era anche stata "rimproverata" da Gabriele, davanti a tutti, per aver ballato con il tentatore Lorenzo.

Sara e Gabriele a Temptation Island

Nonostante le premesse, Sara e Gabriele sarebbero ancora una coppia dopo il programma. A farlo sapere è il sito Lollomagazine, che riporta fonti vicino alla coppia. I due starebbero infatti vivendo insieme il "clamore mediatico" dell'ultimo periodo, dovuto alla vicenda del video intimo diffuso in rete. In particolare, sarebbe stato Gabriele a rimanere "costantemente accanto a Sara", che invece sarebbe "profondamente colpita dalle polemiche, vivendo giorni particolarmente delicati". Tuttavia, al momento si tratta solamente di una ipotesi e il loro viaggio nei sentimenti è appena iniziato e potrebbe riservare ancora molte sorprese.