Temptation Island, Sara e Gabriele potrebbero uscire di scena nella puntata dell’1 luglio: “Taglio netto e falò”

Secondo quanto sostiene il giornalista Gabriele Parpiglia, Gabriele Govoni e Sara Palumbieri potrebbero concludere il loro percorso a Temptation Island 2026 già nella prossima puntata. La produzione starebbe pensando di ridurre all’osso le scene che li riguardano per trasmettere subito il falò di confronto.

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Il viaggio nei sentimenti di Gabriele Govoni e Sara Palumbieri a Temptation Island 2026 potrebbe concludersi prima del previsto. A giudicare da un retroscena emerso in queste ore, la produzione potrebbe decidere di trasmettere già nella prossima puntata – in onda mercoledì 1 luglio – il falò di confronto e lasciarsi alle spalle le polemiche legate alla coppia. I due, infatti, sono finiti al centro dell'attenzione dei media dopo che sono emersi video e live per adulti, risalenti a qualche anno fa, che li vedevano protagonisti. Il meccanismo che regola queste live prevede l'interazione con gli utenti che richiedono azioni specifiche ripagate con token. Gabriele e Sara, inoltre, sono stati investiti da una serie di segnalazioni, diffuse anche da Fabrizio Corona, in cui si insinua che in realtà i due non siano una vera coppia. Questa eventualità è stata smentita dai diretti interessati.

La produzione, contattata da Fanpage.it, ha dichiarato che non era a conoscenza del passato della coppia. Versione che è stata confermata da Gabriele e Sara. In un video diffuso dai canali social del programma condotto da Filippo Bisciglia, infatti, i due hanno spiegato di avere nascosto agli autori questo aspetto del loro passato per vergogna. Quando i video sono emersi, una fetta di pubblico ha messo in discussione tutto il racconto della coppia. Nel programma Gabriele sostiene di voler tenere Sara "chiusa in una bolla", tanto da ostacolare persino il dialogo tra lei e i fornitori del suo centro estetico. L'uomo ha anche ammesso di avere impedito alla fidanzata di pubblicare foto su Instagram. Per molti, questo ritratto di maschio tossico sarebbe solo una messinscena orchestrata dai due per tentare di emergere tra le altre coppie e ottenere più visibilità.

Gabriele Parpiglia, che in passato ha lavorato come autore nel programma prodotto da Maria De Filippi, ha assicurato che le coppie vengono scelte con estrema serietà. Inoltre, come scrivevamo su Fanpage.it già nel 2023, nei casting Mediaset è spesso precisato che non sono ammessi alle selezioni personaggi che hanno un legame con siti per adulti, come OnlyFans e affini. Il giornalista, nella sua newsletter su Substack, ha fatto sapere che la produzione starebbe valutando come risolvere la situazione. Al momento, l'ipotesi più plausibile sarebbe quella di "un taglio netto e un falò anticipato per far svanire questa brutta pagina creata da questi due personaggi“ già nella prossima puntata. Dunque, si potrebbero ridurre all'osso i passaggi che riguardano Sara e Gabriele, giungendo subito al falò.

Quella indicata da Parpiglia è, in effetti, un'opzione percorribile. Basterebbe rimettere mano al montaggio. Ma non è tutto. Il giornalista sostiene che possa configurarsi il "reato di truffa" a carico dei due concorrenti e che anche il Codacons potrebbe intervenire a breve contro Temptation Island: "La richiesta? Chiusura del format e stop al racconto sulla coppia”. Non resta che attendere la puntata di mercoledì 1 luglio per scoprire come sarà gestita questa situazione.