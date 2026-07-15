“Cristian e Soraya escono separati da Temptation Island, ma a lei non interessa Dimitri”, lo spoiler sulla coppia

Come finirà il percorso di Soraya Sabetta e Cristian Mascolino a Temptation Island? Secondo alcune indiscrezioni, dopo un primo falò rifiutato da parte della ragazza, i due sarebbero usciti separati e lei avrebbe deciso di non approfondire la conoscenza con il tentatore Dimitri.

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A Temptation Island 2026 è entrato nel vivo il percorso di Soraya Sabetta e Cristian Mascolino. Nella puntata del 13 luglio del programma, il ragazzo ha chiesto il falò di confronto anticipato dopo aver visto la fidanzata sempre più vicina al tentatore Dimitri. Lei però ha scelto di non accettare, provocando delusione nel compagno.

Ma come finirà il percorso della coppia durante il ‘viaggio nei sentimenti'? Secondo Lorenzo Pugnaloni, Soraya e Cristian usciranno separati dal programma, anche se al momento non si sa quando avverrà il loro falò di confronto. Pare anche che il ragazzo continuerà a conoscere, lontano dalle telecamere, la single Flavia Punzo, con cui sta instaurando un rapporto di complicità. Diverso sarebbe invece il percorso di Soraya: nonostante la vicinanza al tentatore Dimitri nel villaggio, la loro conoscenza non sarebbe continuata e lei non avrebbe alcuna intenzione di intraprendere una relazione con lui. Il ragazzo avrebbe però cercato in tutti i modi di mantenere i contatti, provando a coltivare un rapporto nato davanti alle telecamere.

Nell'ultima puntata di Temptation Island, Cristian ha visto alcuni video della fidanzata con il tentatore Dimitri. La ragazza, riferendosi al fidanzato, ha detto: "Non voglio fargli male, io sono fidanzata. Io sto facendo il mio percorso al 100%". Con il single c'è stato un lungo abbraccio, che l'ha portata poi a scoppiare in lacrime. Nel capanno Cristian è senza parole: "Ti stai innamorando, non stai capendo niente del tuo percorso". E, sempre più deluso, ha aggiunto: "Ho assistito a un litigio di coppia. Io sono fidanzato con lei e lei ha una discussione con il suo amante. È una follia". Da queste immagini è nata l'esigenza di un falò anticipato, che però Soraya ha scelto di non accettare, preferendo continuare il suo percorso.