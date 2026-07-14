Ascolti TV ieri 13 luglio: ha vinto Temptation Island con il 30.3% di share, La partita del cuore si ferma al 12.4%

La nuova puntata di Temptation Island trasmessa da Canale5 domina gli ascolti e batte l’evento benefico della Partita del Cuore proposto da Rai1. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Gerry Scotti batte Stefano De Martino. I dati Auditel di ieri.

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Gli ascolti TV di ieri, lunedì 13 luglio. In prima serata la sfida tra Temptation Island 2026 e l'evento benefico di Rai1 La partita del cuore. In access prime time è andato regolarmente in scena lo scontro tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Vediamo le proposte di tutte le reti generaliste e i dati Auditel.

Filippo Bisciglia re degli ascolti con Temptation Island

In prima serata, Canale5 ha offerto una nuova puntata di Temptation Island. Giovanni ha minacciato di distruggere il villaggio dopo avere visto un video di Sabrina vicina al tentatore Lory. Andrea ha denigrato la fidanzata Iris rea, a suo dire, di essere una "brava ragazza", di conseguenza lui si sentirebbe spinto a cercare "il brivido" altrove. E poi il primo falò a tre tra Alessandra, Rosario e la single Giada. Soraya, invece, non si è presentata al falò chiesto da Cristian. Il programma condotto da Filippo Bisciglia ha dominato ancora una volta gli ascolti con 3.752.000 spettatori e il 30.3% di share. Rai1 ha lasciato spazio alla Partita del cuore tra la Nazionale Cantanti, capitanata da Sal Da Vinci, e la Nazionale Politici, guidata dal Mister Roberto Mancini. L'evento condotto da Eleonora Daniele è stato seguito da 1.541.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Gerry Scotti vince contro Stefano De Martino

In access prime time è tornata la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi. Ha giocato Claudia dal Lazio. Il gioco dei pacchi si è fermato a 3.439.000 spettatori con il 20.9% di share. Ha vinto Canale5 con La ruota della fortuna. Gerry Scotti ha intrattenuto 4.171.000 spettatori pari al 25.2% di share.

Gli ascolti TV delle reti generaliste

Vediamo le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Boss in incognito con Elettra Lamborghini. Il programma è stato seguito da 583.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Rai3 spazio all'approfondimento di Filorosso con Antonino Monteleone e Adele Grossi che ha raccolto 551.000 spettatori con il 4.4% di share. Italia1 ha proposto il film Cash out – I maghi del furto, che ha interessato 968.000 spettatori con il 6.3% di share. Rete4 ha trasmesso Potere assoluto, che ha raccolto 603.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7, In Onda è stato seguito da 690.000 spettatori con il 4.4% di share. Sul Nove, Little Big Italy è stato seguito da 323.000 spettatori con il 2.2% di share. Su TV8, il film La Maschera Di Zorro ha raccolto 368.000 spettatori con il 2.7% di share.