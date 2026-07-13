Affari Tuoi: Claudia dal Lazio vince 75mila euro, ma nel suo pacco c’erano i 300mila che aveva previsto

Ad Affari Tuoi Claudia dal Lazio vince 75mila euro, ma nel suo pacco n.12 c’erano proprio i 300mila euro che lei aveva previsto a inizio serata. Stefano De Martino sorpreso: “Non me l’aspettavo”.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, lunedì 13 luglio, è stata Claudia dal Lazio, 28 anni, che ha giocato con il pacco numero 12 accompagnata dal fidanzato Alessio. La concorrente laziale ha portato a casa 75mila euro, offerta finale accettata dal Dottore, mentre il suo pacco custodiva 300mila euro, la stessa cifra che Claudia aveva promesso di vincere fin dalle prime battute della serata. A rendere la puntata ancora più vivace ci hanno pensato il pacco nero, il jackpot di Gennarino e la partecipazione di Herbert Ballerina, che ha punzecchiato la concorrente fin dall'inizio.

La partita di Claudia ad Affari Tuoi

La serata è iniziata all'insegna della sicurezza di Claudia, che si è presentata come una persona metodica: "Sono una che programma sempre tutto", ha dichiarato, spiegando di essere lì per vincere 300mila euro. È stato proprio Herbert Ballerina a stuzzicarla, chiedendo a Stefano De Martino: "Quanto ha programmato di vincere?" E Claudia, senza esitazioni, ha risposto sicura: "300mila euro".

I primi sei tiri hanno dato segnali contrastanti. Il pacco numero 18 delle Marche ha aperto le danze con soli 100 euro, un ottimo inizio. È andata meno bene con il secondo pacco, il 13 della Toscana, che nascondeva 50mila euro. Il terzo tiro ha riportato il sereno: dal 15 dell'Umbria sono usciti appena 50 euro. Il quarto pacco ha regalato un altro numero piccolo, un euro, mentre gli ultimi due dei primi sei tiri hanno visto uscire 10mila euro dal Veneto e 20 euro dall'Abruzzo.

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A quel punto il Dottore ha proposto 37mila euro per i successivi tre tiri, ma Claudia ha rifiutato e ha proseguito il gioco. Il primo dei nuovi pacchi, l'8 della Valle d'Aosta, ha regalato il momento più festoso della serata: zero euro, accolto come da tradizione con tutto lo studio in piedi a ballare. Nel secondo pacco sono usciti 10 euro, mentre il terzo ha portato in scena la Ballerina, con Martina Miliddi che si è esibita sulle note di "Let's Get Loud".

Il Dottore ha poi provato a proporre un cambio di pacco, respinto da Claudia. Il tabellone, a quel punto, pendeva più sul rosso che sul blu, con solamente tre pacchi blu ancora in gioco. Nel nuovo giro di tre tiri, il primo pacco ad andarsene è stato un rosso da 30mila euro, seguito da un pacco da 200 euro. Il terzo tiro, invece, ha portato via purtroppo 100mila euro, uno dei valori più alti del tabellone.

Nonostante questo, il monte premi restava sostanzioso: solo due pacchi blu ancora in gioco, con i 200mila e i 300mila euro ancora sul tabellone. Il Dottore ha rilanciato con una nuova offerta da 37mila euro per due tiri, ma Claudia ha rifiutato ancora una volta, decisa a proseguire.

Il finale di Claudia ad Affari Tuoi: il pacco nascondeva proprio i 300mila previsti

Nel primo dei due nuovi tiri sono usciti 20mila euro, un altro pacco favorevole. Ma nel secondo è arrivata la mazzata: 200mila euro, uno dei due blu rimasti sul tabellone. A quel punto restavano in gioco due pacchi blu, rispettivamente da 75mila e 300mila euro, oltre al pacco nero. Il Dottore ha insistito ancora con 37mila euro, offerta che Claudia ha rifiutato per continuare a giocare.

Il pacco successivo, l'11 della Lombardia, ha svelato il contenuto del tanto atteso pacco nero: 30mila euro, cifra nota fino a quel momento solo al notaio. Il Dottore ha rilanciato con un'offerta da 50mila euro. Claudia e Alessio si sono presi un momento per riflettere, ma alla fine hanno deciso di rifiutare, proseguendo fino alla fine del gioco.

Il pacco successivo è stato quello di Gennarino, e il Dottore ha telefonato con un'offerta da 75mila euro. Questa volta Claudia ha accettato, mettendo al sicuro la cifra. Stefano De Martino si sorprende: "Non me l'aspettavo". E questa scelta, purtroppo, la pagherà cara.

Il gioco, come da consuetudine, è proseguito anche dopo l'accettazione per scoprire cosa sarebbe successo continuando. Nel pacco numero 5 della Basilicata è uscito un pacco blu: sarebbe stato un finale da urlo, con il tabellone ridotto a soli 75mila e 300mila euro. Ma purtroppo quel pacco, il 5 della Basilicata, custodiva 75mila euro esattamente gli stessi 75mila euro che Claudia aveva già portato a casa. La cifra che lei voleva portare a casa a a inizio serata, i 300mila euro, erano proprio nel suo pacco.