La partita stregata di Federica ad Affari Tuoi: aveva indovinato il suo finale, la scelta da 200 e 300mila euro

La partita “incantata” di Federica ad Affari Tuoi: aveva immaginato il finale con i pacchi da 200mila e 300mila euro e la sua previsione si è avverata.

Una partita decisamente stregata quella giocata il 30 giugno da Federica ad Affari Tuoi. La concorrente piemontese, come ha rivelato nel finale della puntata, aveva immaginato fin dall'inizio quale sarebbe stato l'epilogo della sua avventura nel programma condotto da Stefano De Martino e, incredibilmente, la sua previsione si è avverata. Il finale che aveva "visualizzato" nella sua mente era proprio quello che si è trovato davanti: la scelta tra i pacchi da 200mila e 300mila euro.

Organizzatrice di eventi che per anni ha vissuto a Fuerteventura dopo essersene innamorata durante una vacanza, Federica ha affrontato la partita insieme alla sorella Alessia. Già l'inizio aveva lasciato presagire una serata fortunata: i primi quattro pacchi aperti contenevano premi di basso valore e il tabellone è rimasto subito ricco. Tanto che Stefano De Martino, divertito dall'andamento della gara, ha fatto partire in studio la canzone che il duo Ebbanesis gli ha dedicato, nella quale gli chiedono di portarle al Festival di Sanremo.

Il Dottore è partito forte, forse scoprendo fin da subito le sue carte, proponendo alle due sorelle un assegno da 40mila euro. Federica, però, ha deciso di proseguire e la sua scelta si è rivelata vincente: è riuscita infatti a conservare intatto il podio dei premi più ricchi, con i pacchi da 100mila, 200mila e 300mila euro ancora tutti in gara.

L'impressione che si trattasse di una partita "magica" è stata rafforzata quando, poco dopo, Herbert Ballerina, senza alcun indizio, è riuscito a indovinare il contenuto di un pacco: "Secondo me lì dentro ci sono 75mila euro". Il pacco è stato aperto e conteneva davvero quella cifra. Sorpreso lui stesso dall'incredibile intuizione, il comico ha scherzato: "Me ne devo andare, sto cominciando a sentirmi male".

Quando sul tabellone sono rimasti soltanto tre pacchi (uno blu, quello da 200mila euro e quello da 300mila euro) il Dottore ha tentato Federica con un'offerta da 100mila euro. È stato in quel momento che la concorrente ha scoperto le carte, confidando a Stefano De Martino di essersi immaginata più volte, ancora prima che accadesse, di arrivare proprio a quel finale, con i pacchi da 200mila e 300mila euro ancora in gioco. Seguendo il suo istinto, ha quindi rifiutato la ricchissima offerta.

E ha fatto la scelta giusta perché poco dopo Federica è riuscita a eliminare l'ultimo pacco blu, realizzando esattamente il finale che aveva immaginato. A quel punto il Dottore le ha chiesto quale cifra avrebbe accettato per chiudere la partita e la concorrente ha risposto senza esitazione: 270mila euro. Richiesta che il Dottore ha deciso di accettare e che gli ha permesso di risparmiare 30mila euro. Il pacco che Federica aveva pescato fin dall’inizio, infatti, conteneva 300mila euro.