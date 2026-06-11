Affari Tuoi del 10 giugno, Martina fa un passo falso tremendo e Herbert Ballerina condanna la sua partita

La puntata di Affari Tuoi vede protagonista la concorrente dell’Emilia Romagna, che fino alla fine riesce a rimanere in bilico per portare a casa una cifra interessante, ma accetta un cambio che si rivela fatale e torna a casa con l’invenzione di Herbert Ballerina.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari Tuoi del 10 giugno ha come protagonista Martina dall'Emilia Romagna, che ha 27 anni ed è una receptionist per un'azienda di moda. Stefano De Martino chiama in studio anche sua madre, che la accompagna in questa avventura.

La partita di Martina

Una partita che inizia subito con il piede giusto, perché nei primi pacchi Martina trova Gennarino, e le dà diritto ad aggiudicarsi subito 3mila euro. Successivamente la concorrente pesca il pacco nero che questa sera contiene 100mila euro. A seguire se ne vanno 200 euro e così Martina si avvia alla prima chiamata del dottore dopo una serie molto fortunata. Arriva un'offerta da 20mila, che lei non può fare altro che rifiutare: "È una bella cifra che non capita tutti i giorni, ma ci piace giocare e siamo venute qui per questo".

Si prosegue col vento in poppa, perché se ne vanno i pacchi da 1 euro e da 10 euro, ma poi iniziano ad arrivare le dolenti note, con il pacco da 75mila che va via, così come quelli da 30mila, 50mila, 100mila e 15mila, intervallati da 20 euro. Arriva una nuova offerta del dottore, stavolta da 15 mila euro, rifiutata anche questa così come la proposta di cambio successiva. Martina è inamovibile, intende andare fino alla fine con il pacco iniziale. Subito dopo, però, scappano via i 300mila euro e la situazione precipita perché a questo punto è quella di cinque pachi blu e uno rosso, da 20mila. Arriva l'offerta del dottore da 3.400 euro, che la concorrente rifiuta.

Il cambio fatale e l'invenzione di Herbert Ballerina

Alla chiamata successiva De Martino la invita a questo punto a giocare al contrario, sperando di prendere i 20mila euro così da andare a giocare alla regione fortunata. Ma intanto il pacco successivo pescato è quello da 0 euro. I blu vengono ancora sfoltiti con il pacco Ballerina. La partita di Martina finisce per metterla davanti a una scelta cruciale quando, rimanendo in gioco con due pacchi, uno blu e quello rosso da 20mila euro, deve decidere se cambiare oppure no. Dopo una lunga riflessione lei ci pensa: "A questo punto, rischiamocela". E accetta. Ma la scelta è nefasta, perché Martina dopo aver resistito per l'intera partita cambia quando non dovrebbe e lascia il pacco da 20mila per il "tallone da killer", l'invenzione della serata di Herbert Ballerina.