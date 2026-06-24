Angelica ad Affari Tuoi con il pacco che “non avrebbe mai cambiato”: non lo sapeva ma conteneva 100mila euro

Ha rifiutato offerte da 33mila, 20mila e 26mila euro, poi ha accettato i 65mila proposti dal Dottore. Solo alla fine Angelica ha scoperto che nel suo pacco, quello che non avrebbe mai cambiato, c’erano 100mila euro.

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Angelica è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda il 23 giugno. La concorrente pugliese, accompagnata dal suocero Giuseppe, ha condotto una partita combattuta che si è conclusa con una vincita da 65mila euro. Solo alla fine, però, ha scoperto che il suo pacco conteneva una cifra ancora più alta: 100mila euro.

La concorrente ha giocato con il pacco numero 20, numero per lei importante anche se non ha inizialmente spiegato perché. Dopo alcuni tiri favorevoli, Angelica ha eliminato il pacco da 50mila euro e, poco dopo, anche quello da 200mila euro. Al termine dei primi sei tiri è arrivata la prima offerta del Dottore, pari a 33mila euro, immediatamente rifiutata.

La situazione si è complicata quando sono usciti dal tabellone anche i pacchi da 300mila e 75mila euro. Il Dottore ha quindi abbassato la sua proposta a 10mila euro, ma la concorrente ha deciso di proseguire. La partita è rimasta equilibrata per gran parte della serata: a un certo punto sul tabellone erano rimasti quattro pacchi rossi da 15mila, 30mila, 50mila e 100mila euro contro due soli blu da 0 euro e 100 euro.

Angelica ha rifiutato una nuova offerta da 20mila euro e successivamente anche quella da 26mila euro. Poco dopo, però, ha trovato il pacco da 50mila euro, cosa che ha spinto il Dottore a scendere a 25mila euro nella sua nuova offerta. Anche in questo caso la risposta è stata negativa. La concorrente ha quindi aperto il pacco numero 18, eliminando i 15mila euro.

A quel punto sul tabellone erano rimasti soltanto tre importi: 0 euro, 30mila euro e 100mila euro. Il Dottore ha proposto il cambio, ma Angelica ha rifiutato. Una scelta che si è rivelata corretta: il tiro successivo ha eliminato infatti il pacco da 0 euro, garantendole matematicamente una vincita.

Con in gioco soltanto 30mila e 100mila euro, il Dottore ha formulato la sua proposta finale: 65mila euro, la media tra i due pacchi. Prima di decidere, Angelica ha spiegato perché aveva detto che non avrebbe mai cambiato il suo pacco. Il numero 20 è associato a sua nonna, ed era stata proprio la donna a insistere affinché si iscrivesse ad Affari Tuoi. Nonostante il valore affettivo attribuito alla scelta iniziale, Angelica e il suocero Giuseppe hanno deciso di accettare l'offerta da 65mila euro. Una decisione prudente che ha garantito loro una vincita importante. Solo dopo aver firmato l'accordo è arrivata la scoperta finale: all'interno del pacco numero 20 c'erano 100mila euro.