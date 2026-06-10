Rita ad Affari Tuoi “sente” di dover scegliere il Molise, ma non lo fa e perde 300mila euro

Rita, concorrente della Calabria ad Affari Tuoi, arriva a un passo dai 300mila euro. Per tutta la partita è tentata dal pacco del Molise ma decide di non sceglierlo. Purtroppo, però, era proprio quello che conteneva il premio più alto.

Rita gioca per la Calabria con il pacco numero 12 nella puntata di Affari Tuoi del 9 giugno. Al suo fianco c’è il fidanzato Cataldo, informatore farmaceutico, che racconta di averla conosciuta durante un’estate di cinque anni fa ma di avere atteso mesi prima di farsi avanti: “L’ho vista in estate, poi ho aspettato che finissero le vacanze, il Natale e perfino la prima parte della primavera. Le ho scritto su Instagram ad aprile”.

La partita parte nel migliore dei modi. Con i primi sei tiri, Rita elimina soltanto pacchi blu, lasciando intatto il tabellone dei premi più alti. Il Dottore telefona e propone una prima offerta da 38mila euro, ma la coppia decide di rifiutare. Il primo pacco rosso a uscire è quello contenente 50mila euro, cifra che Herbert Ballerina aveva indovinato poco prima. Il Dottore torna quindi all’attacco proponendo un cambio, ma Rita preferisce tenere il suo numero 12 pur dimostrandosi tentata dal cambio. A metà partita la situazione resta favorevole: in gioco ci sono ancora cinque pacchi rossi, compresi quelli da 200mila e 300mila euro, contro appena tre pacchi blu.

Arriva una nuova offerta da 33mila euro, che la concorrente rispedisce al mittente. Poco dopo esce anche il pacco da 50 euro e il Dottore propone un altro cambio. Rita vacilla: “Ho buone sensazioni con il mio pacco, ma non sono convinta di non voler cambiare. Lo tengo almeno per un altro tiro”. Alla fine decide di restare fedele alla sua scelta iniziale.

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Con ancora in gioco i premi da 200mila e 300mila euro, il Dottore torna a offrire 38mila euro, ma Rita rifiuta nuovamente. Dopo l’eliminazione del pacco da 10mila euro arriva un’altra proposta di cambio che mette la concorrente in difficoltà. Durante la riflessione ammette di sentirsi particolarmente attratta dal pacco del Molise, ma decide comunque di non cambiare. La situazione precipita quando Rita trova il pacco da 200mila euro. In gioco restano i 300mila euro, i 20mila euro, il pacco Gennarino e il pacco contenente la sorpresa della serata. Il Dottore offre 20mila euro, ma la concorrente rifiuta ancora.

Poco dopo chiama proprio il pacco del Molise, quello che l’aveva tentata per tutta la partita e che aveva pensato più volte di scegliere. La scoperta è amarissima: al suo interno ci sono i 300mila euro. È evidente che avrebbe dovuto cambiare quando lo sentiva. A quel punto il Dottore propone un nuovo cambio e Rita, ormai senza più certezze, decide di accettare, sostituendo il suo pacco numero 12 con il numero 9. Subito dopo apre il pacco che aveva conservato dall’inizio e scopre che conteneva l’esibizione di Martina Miliddi. L’ultima offerta del Dottore è di 10mila euro. Rita può scegliere se accettare o rischiare fino alla fine. Con un solo pacco blu ancora in gioco, quello da 20mila euro, la concorrente decide di fermarsi e portare a casa la cifra offerta. Solo dopo scopre che nel pacco numero 9 c’erano 20mila euro: lascia così sul tavolo altri 10mila euro, oltre al rimpianto per non avere seguito le sue sensazioni.