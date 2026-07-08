Roberto ad Affari Tuoi pesca i 100mila euro ma li perde, poi il dottore gliene fa perdere altri 50mila

Doppia beffa per Roberto “Punto e basta” ad Affari Tuoi: il concorrente prima pesca i 100mila euro ma accetta un cambio e li perde. Non contento, il dottore riesce a fargliene perdere altri 50mila.

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Roberto, soprannominato "Punto e basta", è il concorrente di Affari Tuoi nella puntata del 7 luglio. Gioca con il pacco numero 7 insieme al fratello Emiliano: i due rappresentano il Veneto e nella vita sono ristoratori. La partita non comincia nel migliore dei modi. I primi tiri portano Roberto a eliminare subito i pacchi da 10mila e 75mila euro. Poco dopo esce anche il pacco nero che conteneva 20mila euro, ma la situazione peggiora quando dal tabellone spariscono anche i 200mila euro. Decisamente poco fortunati i primi sei tiri.

La prima telefonata del dottore arriva con una proposta da 25mila euro che Roberto rifiuta senza esitare. Il primo tiro dopo l’offerta porta in studio Gennarino, ma il pacco estratto è fuori dalla fascia necessaria per assegnare il jackpot, che questa sera ammonta a 2mila euro. Ancora più amaro il tiro successivo, che elimina il pacco da 300mila euro. La partita sembra complicarsi e Roberto decide allora di affidarsi alla scaramanzia: indossa un cappello da cuoco portafortuna e ripete il mantra della trasmissione: "Ora tu mi trovi il pacco blu". Il rito sembra funzionare perché il concorrente trova il pacco con l’invenzione di Herbert Ballerina, che questa sera contiene gli improbabili dadi da brodo.

Il dottore torna alla carica con una nuova offerta, ma questa volta è ancora più bassa: appena 10mila euro. Roberto ed Emiliano rifiutano immediatamente e il tiro successivo porta una svolta positiva con il pacco da zero euro che riequilibra la partita. Sul tabellone restano cinque pacchi blu e quattro rossi. Ma il momento di tranquillità dura poco: Roberto trova infatti il pacco da 30mila euro. I premi rossi rimasti sono 20mila, 50mila e 100mila euro. Il dottore propone una nuova offerta da 15mila euro, ma anche questa volta Roberto decide di andare avanti.

Arriva quindi la proposta del cambio e questa volta Roberto accetta (non potendo sapere di stare facendo la mossa peggiore della partita): lascia il pacco numero 7, quello con cui aveva iniziato, e prende il numero 17. Quando apre il suo vecchio pacco scopre la beffa: conteneva 100mila euro. Roberto aveva quindi avuto tra le mani uno dei premi più importanti della serata.

Dopo una serie di altri pacchi blu, sul tabellone restano soltanto un pacco blu da 200 euro e due pacchi rossi da 20mila e 50mila euro. Il Dottore propone un nuovo cambio e Roberto decide di accettare, nonostante poco prima fosse convinto che il suo pacco numero 17 potesse contenere proprio 50mila euro.

Si sbagliava perché nel pacco numero 17 c’erano, per sua fortuna, soltanto 200 euro. "Soldi sicuri, punto e basta!", esclama Stefano De Martino, annunciando che Roberto è ormai certo di tornare a casa con un premio importante.Restano infatti 20mila e 50mila euro. Ma l’ultima beffa del dottore è dietro l’angolo: l’ultima proposta è da 35mila euro, ma Roberto può accettarla solo pescando la carta dell’offerta. La carta estratta, invece, indica il cambio.Questa volta il pacchista decide di non accettare e prosegue. Subito dopo scopre il suo errore: nel suo pacco c’erano i 20mila euro, in quello che ha deciso di non scambiare i 50mila.