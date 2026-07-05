Ethel ad Affari Tuoi: “Sono una persona che si abbatte”, poi porta a casa un Suv e 22mila euro

Ad Affari Tuoi, la partita dell’avvocato praticante Ethel si rivela un’altalena di emozioni. Dopo un inizio record con la vincita di un Suv, la concorrente di Bolzano perde i premi più alti e, nel finale, accetta l’offerta del Dottore di 22mila euro. Una scelta provvidenziale che le evita la beffa: nel suo pacco c’erano solo 20 euro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 4 luglio ha visto come protagonista Ethel, concorrente proveniente da Bolzano. Nella vita di tutti i giorni è un avvocato praticante e ha scelto di farsi accompagnare in studio dalla mamma. Sorteggiata per la scalata verso i premi più importanti, la giovane ha iniziato la sua partita stringendo tra le mani il pacco numero 12, sperando potesse portarle fortuna in un percorso che si è rivelato fin da subito un'altalena di emozioni.

La partita di Ethel ad Affari Tuoi e il colpo del Suv

La partita di Ethel e di sua madre prende il via sotto i migliori auspici. I primi tiri sono chirurgici: si comincia chiamando il pacco numero 19 della Toscana, che si rivela contenere appena 100 euro, e si prosegue ancora meglio subito dopo con il Molise, che nasconde il pacco azzurro da 0 euro. Ma il vero momento di svolta di inizio puntata arriva quando la fortuna bacia la concorrente di Bolzano in modo eccezionale. Ethel riesce a individuare il logo dell'azienda Opel in uno dei due pacchi oro, si porta a casa un Suv Opel nuovo di zecca.

Il racconto sul percorso di laurea: "È stato difficile"

La determinazione di Ethel non vacilla nemmeno quando, dopo una serie di alti e bassi, il Dottore le offre 30mila euro. La concorrente decide di andare avanti, ma poco dopo arriva una vera e propria batosta: nel giro di pochi tiri sfumano prima i 200mila e poi i 300mila euro. Ethel accusa il colpo, rifiuta un primo cambio di pacco proposto per dare una scossa alla partita, ma la situazione prende una piega progressivamente negativa. Consapevole che il vento è cambiato, decide di accettare il cambio del pacco poco dopo, lasciando il suo numero 12 e prendendo il numero 18. Una scelta non casuale, ma dettata dal cuore: il 18 rappresenta infatti il giorno della sua laurea, un traguardo raggiunto con enormi sacrifici dopo un percorso accademico tortuoso. "Sono una persona che si abbatte facilmente, ma quel giorno ho coronato il mio sogno più grande", ha raccontato commossa in studio.

Il finale di partita con l'offerta accettata

Sul tabellone restano in gioco Gennarino, il pacco nero e il sogno dei 100mila euro. Spaventata dall'idea di rimanere a mani vuote, Ethel decide di cambiare per la seconda volta il suo pacco, cedendo quel numero 18 così tanto protetto. Una mossa che purtroppo si rivela una tremenda beffa: nel pacco della sua laurea c'erano proprio i 100.000 euro. Rimasta con il Pacco Nero e un'altra opzione minima, a quel punto il Dottore fa la sua ultima mossa offrendo 22mila euro. Dopo una lunga e tormentata riflessione con la madre, Ethel decide che il rischio è troppo alto e sceglie di accettare l'offerta, preferendo la certezza di un assegno sicuro. Una scelta che alla fine si è rivelata provvidenziale: una volta aperto il pacco che la concorrente aveva tra le mani in quel momento, si è scoperto che conteneva soltanto la misera cifra di 20 euro. Ethel torna così a Bolzano con un Suv Opel e 22mila euro in tasca.