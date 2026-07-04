Mario chiede a Marta di sposarlo ad Affari Tuoi: lei accetta la proposta e l’offerta del dottore ma perde 50mila euro

Una proposta di matrimonio permette a Marta di dimenticare la delusione legata alla sua partita ad Affari Tuoi: la pacchista ha perso un pacco nero che conteneva 50mila euro.

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Marta, protagonista della puntata di Affari Tuoi del 3 luglio, gioca per l’Umbria con il pacco numero 7 e partecipa alla partita insieme al suo fidanzato Mario. L’inizio è subito fortunato per la coppia, che trova il pacco "Gennarino" e porta a casa anche il jackpot da 5mila euro. Nei tiri successivi, però, il tabellone si svuota rapidamente e non nella maniera che i due speravano: vengono eliminati diversi pacchi blu e anche uno dei più pesanti, quello da 300mila euro. Poco dopo escono anche i 100mila euro, lasciando sul tabellone soltanto quattro pacchi blu.

La prima offerta del Dottore è molto bassa: 10mila euro. Ma Marta rifiuta: "Voglio fare questa partita con il proposito di cambiare la nostra vita, anche se è già bella. E questi soldi non bastano". Dopo un altro paio di tiri, arriva il momento più emozionante della serata che però non c’entra con la partita. Mario sorprende Marta e, in mezzo allo studio, le fa una dichiarazione: "A prescindere da tutto, da come andrà questa partita, la mia vittoria è lei". Poi si inginocchia e, con un anello in mano, le chiede di sposarlo. La risposta di Marta è un sì tra le lacrime, mentre Stefano De Martino, adattando la frase beneaugurante del programma, esulta: "Sposi sicuri!". In genere è "soldi sicuri" ma questa volta i due sono costretti ad accontentarsi.

La partita ricomincia e sul tabellone restano soltanto due pacchi rossi: quello da 200mila euro e il pacco nero. Il dottore rilancia con 15mila euro, ma Mario spinge Marta a rifiutare. Dopo un altro tiro arriva una nuova offerta: 19mila euro. Anche questa volta la coppia dice no e riesce temporaneamente a riequilibrare il gioco, trovando un pacco blu. Il tabellone torna così in parità: due pacchi rossi (il nero e i 200mila euro) e due pacchi blu di scarso valore.

Il dottore propone allora un cambio, ma la coppia rifiuta e Marta spiega: "Abbiamo avuto vibrazioni positive sul nostro pacco e non lo cambiamo". Il tiro successivo cambia però tutto in peggio: viene eliminato il pacco da 200mila euro. Arriva così una nuova offerta da 9mila euro, ma i due decidono ancora di rischiare.

Per fortuna, poco dopo esce anche il pacco da 50 euro e la partita finisce con uno scontro finale tra il pacco blu da 10 euro e il pacco nero, che può contenere qualsiasi cifra. L’ultima offerta del dottore è di 22mila euro, soldi che dopo un momento di riflessione, la coppia accetta: "Abbiamo sempre condiviso le nostre pazzie, ma dobbiamo anche pensare alla famiglia che vogliamo costruire. Questi soldi non ci cambieranno la vita, ma ci daranno un piccolo aiuto". Marta e Mario chiudono quindi la partita con 22mila euro, a cui si aggiungono i 5mila del jackpot. Solo dopo scoprono che nel loro pacco c’erano i 50mila euro del pacco nero.