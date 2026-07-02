Affari tuoi non va in onda neanche stasera: la programmazione di Rai1 tra puntate inedite, partite e repliche
Affari Tuoi non va in onda neanche stasera, giovedì 2 luglio. Continua la programmazione ballerina del programma condotto da Stefano De Martino. E nei prossimi giorni, l'access prime time di Rai1 continuerà a oscillare tra le partite dei Mondiali, l'appuntamento con il programma dei pacchi, ma anche repliche della stessa trasmissione. Ma andiamo con ordine.
Stasera, giovedì 2 luglio, gli spettatori non potranno godersi la consueta giostra delle regioni, fare il tifo per il pacchista che sfida il Dottore tentando di portarsi a casa il ricco montepremi di 300mila euro o assistere all'esibizione di Martina Miliddi e alle bizzarre invenzioni di Herbert Ballerina. Rai1 lascerà spazio allo sport. In particolare, andrà in onda la partita Spagna – Austria, valida per i Mondiali.
Il programma condotto da Stefano De Martino tornerà a sfidare La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui domani. A giudicare dal palinsesto ufficiale, quindi, venerdì 3 luglio alle ore 20:35, gli spettatori assisteranno a una nuova puntata. Affari tuoi risulta regolarmente in palinsesto anche nell'access prime time di sabato 4 luglio. Attenzione a domenica 5 luglio. Quella sera, infatti, anziché una nuova puntata del programma dei pacchi, Rai1 lascerà spazio a una replica. In particolare, andrà in onda la puntata che è stata trasmessa lo scorso 27 marzo. Quindi quella in cui ha giocato Domenico dal Molise, accompagnato dal figlio. Il concorrente ha vinto 100mila euro, ma molti ricorderanno quella puntata per un episodio esilarante. Stefano De Martino che scoppia a ridere quando il pacchista dice "Ad Maiorca" anziché "Ad maiora".
Lunedì 6 luglio, Affari tuoi lascerà di nuovo spazio a una partita dei mondiali. Martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9, invece, andranno in onda tre puntate inedite. Di seguito il calendario dei prossimi sette giorni:
- giovedì 2 luglio Affari tuoi non va in onda;
- venerdì 3 luglio puntata inedita;
- sabato 4 luglio puntata inedita;
- domenica 5 luglio replica;
- lunedì 6 luglio non va in onda;
- martedì 7 luglio puntata inedita;
- mercoledì 8 luglio puntata inedita;
- giovedì 9 luglio puntata inedita.