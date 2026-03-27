Il papà di Domenico ad Affari Tuoi dice Ad Maiorca invece di Ad Maiora, De Martino non riesce a smettere di ridere

La partita di Domenico e suo padre Fernando è memorabile. I due molisani tra una battuta in dialetto e l’altra, fanno sbellicare Stefano De Martino e portano a casa 100mila euro.

Protagonista della puntata di venerdì 27 marzo di Affari Tuoi è Domenico, dal Molise, l'imprenditore agricolo della trasmissione. Ad accompagnarlo c'è il padre, anche lui "imprenditore agricolo un po' tutto fare". Prima di iniziare, però, il "bimbo cattivo" dello show vuole salutare tutti i bambini: "Inseguite i vostri sogni". Il valore di Gennarino, stasera, è di 10mila euro se trovato nei primi tre tiri.

La partita di Domenico dal Molise

Questa sera, diversamente dal solito, si parte con tre tiri. Si aprono subito il pacco da 200mila, 20mila e 20 euro. Il dottore chiama e propone a Domenico un cambio che lui accetta scegliendo il pacco numero 11 che lui lega alla forza: "Nella mia vita ho dovuto avere tanta forza. Quando papà e mamma si sono separati, ho scelto di stare da solo, avevo 13-14 anni. Non ho scelto né mamma, né papà, è stata una scelta difficile". Aprendo subito il pacco che aveva pescato, Domenico scopre di aver preso Gennarino. Si aprono i pacchi da 200 euro e l'invenzione di Herbert Ballerina, che stasera era un Filtro Foto. Il Dottore fa squillare il telefono e offre 38mila:

Il numero delle mie puntate, abbiamo fatto di tutto, è stato bellissimo. Sono arrivato qua in un momento particolare, ce l'avevo con il mondo intero. Il mio sogno è rendere felici le persone, vorrei creare un'azienda didattica per i bambini e per gli adulti, perché c'è troppo stress in giro. E infatti ti ringrazio, Stefano, perché dai allegria e una risata vale più di mille denari.

Domenico fa tritare l'assegno e prosegue la sua partita. C'è poi un momento esilarante, in cui il padre di Domenico per supportare il figlio pronuncia una frase che scatena l'ilarità di De Martino: "Chi ben comincia è a metà dell'opera, andiamo avanti, andiamo a Maiorca". Evidentemente la frase doveva essere "ad maiora" e Stefano non riesce a trattenere le risate: "Andiamo a Maiorca, io avevo promesso che non mi sarei più tatuato, ma questo davvero merita un posto speciale", il tutto continuando a ridere.

La partita continua, vengono aperti i pacchi da 50mila euro, il Pacco Nero in cui vi erano 10 euro, Il Dottore offre di nuovo 38mila euro, ma Domenico rifiuta ancora. Vengono aperti i pacchi da 15mila, 50 euro e il pacco ballerina con l'esibizione di Martina Miliddi. Il Dottore offre nuovamente 38mila euro, ma Domenico rifiuta ancora e fa il suo tiro beccando, però, i 100mila euro. L'offerta successiva è di 29mila euro, puntualmente rifiutati e trovano i 10mila euro. Il Dottore propone un cambio, ma Domenico e suo padre rifiutano e per un tiro aprono il pacco da 10 euro. L'offerta è ancora di 38mila euro, ma l'intenzione di accettare non c'è. Finalmente trovano il pacco con zero euro.

Il finale della partita: Domenico accetta

Il Dottore offre 50mila euro, ma Domenico rifiuta ancora:"Ho sempre detto se mi dà 50mila accetto e me ne vado, ma sono contento di essere stato qua. Mi avete accettato per quello che sono". Il pacco che aprono contiene 75mila euro. Domenico avanza la richiesta di 150mila euro, ma il Dottore gli ripropone 50mila euro, ma non vuole accettare. L'ultimo pacco aperto conteneva 30mila euro e quindi potrebbe aver pescato i 300mila euro o i 100 euro. Il Dottore gli offre 100mila euro e il padre: "Non puoi lasciare il certo per l'incerto" e infatti accetta. .Nel suo pacco il molisano aveva trovato 300mila euro.