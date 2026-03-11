Ad Affari Tuoi il finale amaro di Antonio Prota: rifiuta l’ultimo assegno e perde 200mila euro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera è stato Antonio Prota, pacchista della Regione Campania. Da Napoli, è un ex agente di commercio oggi in pensione: "Sono entrato nell'Associazione Nazionale Carabinieri di Napoli come protezione civile e volontariato" ha raccontato di sé prima di presentare i suoi figli gemelli, Chiara e Claudio, che lo hanno accompagnato in studio. Dopo una fortunata e lunga partita contro il dottore, la famiglia Prota è arrivata in finale con "soldi sicuri". Ha rifiutato l'ultimo assegno da 80mila euro, ma è tornata a casa con 30mila euro.

La partita di Antonio ad Affari Tuoi dell'11 marzo

Con i primi sei tiri a disposizione, Antonio ha eliminato dal tabellone il pacco ballerina, 50mila euro, 0 euro, il pacco nero dal valore di 1 euro, 200 euro e 50 euro. Una partenza col botto che il dottore ha deciso di premiare con un'offerta da 37mila euro. "Questa è una bella cifra. Però io sono venuto qui con un termine "mamma Rai", e questo termine mi ha dato la possibilità di conoscere tutti voi. Veramente è una mamma, perché dietro tutto ciò c'è tanta gente brava, buona, disponibile, e io mi sono sentito un giovanotto. Mi hanno trattato da giovanotto. Poi ho conosciuto questi fratelli e sorelle, è stata una cosa bella. E tutto questo non vale 37mila euro, dobbiamo andare avanti", ha dichiarato Antonio prima di tritare l'assegno.

Aperti i pacchi da 15mila euro, 100 euro e 20 euro, il dottore ha proposto il cambio. "Non ho mai cambiato niente, neanche la moglie. Rifiuto" ha commentato il pacchista prima di proseguire con la partita. Eliminati dal tabellone 20mila euro, 10 euro e Gennarino, il dottore ha offerto 50mila euro e Antonio ha deciso: "Anche questa è una bella cifra, ma io voglio andare avanti per altri 50 anni. Ringrazio il dottore, rifiuto l'offerta". Aperto il pacco da 100mila euro, il dottore ha proposto di nuovo il cambio per "la regola dell'alternanza". "Voglio continuare, il numero 1 è sempre il numero 1. Quindi, per il momento mi sono affezionato" ha dichiarato Antonio. "Non c'è una strategia, non la sa neanche lui" ha scherzato il figlio, prima di continuare la partita. Eliminati dal tabellone 300mila euro e 10mila euro, il dottore ha proposto un assegno da 30mila euro. "Iniziamo a rallentare i giri, ma rifiuto e vado avanti", ha commentato il pacchista prima di aprire il pacco speciale inventato da Herbert Ballerina, gli "imbucchiali".

Il finale di Antonio che torna a casa con 30mila euro

Il dottore ha proposto il cambio, rifiutato: "Credo nel numero 1, non nel pacco" ha dichiarato Antonio prima di aprire il pacco contenente 75mila euro. Per l'ultimo tiro, il dottore ha offerto 30mila euro e il pacchista ha scelto di seguire il consiglio dei figli: "Rifiuto e vado avanti". Bene ha fatto, perché ha eliminato dal tabellone 1 euro, arrivando così in finale con 30mila e 200mila euro. Il dottore ha offerto 80mila euro, e dopo averci ragionato a lungo, Antonio ha deciso di tritare l'assegno. Insieme ai figli, i gemelli Chiara e Claudio, è tornato a casa con 30mila euro.