Ad Affari Tuoi Andrea fa una dedica al figlio per quando avrà 18 anni: “Ti amiamo e faremo di tutto per te”

Ad Affari Tuoi nella puntata di sabato 13 giugno Andrea dal Friuli Venezia Giulia ha una partita fortunata. Dopo aver accettato l’offerta del Dottore chiede di poter fare una dedica a suo figlio per quando avrà 18 anni.

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Protagonista della puntata di sabato 13 giugno di Affari Tuoi è Andrea Mele dal Friuli Venezia Giulia, consegna frutta e verdura, ad accompagnarlo c'è Elena, la sua compagna. I due si conoscevano già da tempo, poi si sono persi di vista, a farli rincontrare è stato un messaggio d'auguri e una serie di coincidenze fortunate. Oggi sono genitori del piccolo Giacomo. Il jackpot di Gennarino stasera è di 1000 euro.

Il viaggio organizzato con la famiglia

Nel game show di Rai è stata introdotta una nuova possibilità, quella di portare a casa una Opel Mokka, arrivando ad aprire due pacchi, trovando a inizio partita tre pacchi blu uno dietro l'altro. La partita inizia con l'apertura dei primi tre pacchi da 20, 200 e infine il Pacco Nero. I due perdono l'opportunità di accaparrarsi la macchina. Si prosegue con l'apertura di altri pacchi, quello da 50, da un euro e infine 100 euro. Arriva la chiamata del Dottore che offre 36mila euro, ma Andrea prima di rifiutare spiega:

Semplicemente io ed Elena avevamo programmato un viaggio, tanto Affari Tuoi non mi chiama e invece mi hanno chiamato e sono venuto qui. Ad ogni offerta, quindi, io aggiungerò mille euro che era il valore di quel viaggio.

Continua la sfida di palleggi tra Herbert Ballerina e uno dei pacchisti. Il numero da superare è 59, ma purtroppo nulla da fare, anche stavolta nessuno è riuscito nell'impresa di sottrarre duemila euro dalla busta paga del comico.

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Andrea arriva quasi alla fine della partita con soldi sicuri

La partita continua e Andrea trova 30mila euro, l'Attacca telefono invenzione di Herbert e infine 100mila euro. Il Dottore propone un cambio e Andrea ci riflette: "Bisogna cogliere il momento giusto, non so come andrà ma penso che questo sia il momento giusto". Il pacchista quindi prende il pacco numero, aprendo quello che lui aveva pescato e c'era l'esibizione di Martina Miliddi. Andrea continua chiamando nuovi pacchi e trova 20mila, 75mila. Il Dottore offre 36mila euro, ma Andrea rifiuta. Il prossimo tiro il pacchista lo fa pensando a suo figlio Giacomo: "Mi affido a lui, il viaggio di cui ti parlavo sarebbe stato il primo con mio figlio". La nuova proposta del Dottore è un cambio che però Andrea rifiuta e si lancia in un solo tiro che affida ad Elena che becca i 10mila euro. La prossima mossa del Dottore è un'offerta pescata dalle carte, ma non si smuove è sempre 36mila euro. Con il primo tiro scova i 10 euro, poi becca zero euro. Andrea continua con soldi sicuri.

Il finale di partita con la dedica di Andrea a suo figlio

La chiamata del Dottore, che si complimenta con Andrea, porta il pacchista a fare una richiesta e propone 183mila euro, ma il Dottore gliene offre 61mila. Andrea rifiuta, ma col suo tiro becca i 200mila euro. Il dottore gli propone stavolta 50mila euro, che sono anche in tabellone. Andrea riflette:

Io ho provato a seguire il sogno dei 300mila, ma a malincuore accetto l'offerta. Vorrei fare una cosa in prospettiva futura, il nostro bambino ha cinque mesi e lui vedrà questa puntata e quindi vorrei fare una cosa in prospettiva futura.

Inizia Stefano De Martino rivolgendosi al bambino: "Ciao Giacomo siamo nel 2026, quando vedrai questo video il Dottore sarà sepolto, io starò navigando per l'oceano ed Herbert sarà stato arrestato, ma i tuoi genitori vogliono dirti una cosa". Ed è qui che prende parola Andrea: "La prima cosa che vorrei dirti è auguri, non so se te lo vorrei far vedere, ma ti vogliamo dire che i tuoi genitori ti amano tanto e faranno di tutto per te". Elena aggiunge di aver sognato che sarebbero tornati a casa con 50mila euro e, in effetti, aprendo i pacchi in quello cambiato da Andrea c'erano 15mila e non i 300mila sperati, così ha fatto bene ad accettare l'offerta.