Ad Affari Tuoi Andrea fa una dedica al figlio per quando avrà 18 anni: “Ti amiamo e faremo di tutto per te”
Protagonista della puntata di sabato 13 giugno di Affari Tuoi è Andrea Mele dal Friuli Venezia Giulia, consegna frutta e verdura, ad accompagnarlo c'è Elena, la sua compagna. I due si conoscevano già da tempo, poi si sono persi di vista, a farli rincontrare è stato un messaggio d'auguri e una serie di coincidenze fortunate. Oggi sono genitori del piccolo Giacomo. Il jackpot di Gennarino stasera è di 1000 euro.
Il viaggio organizzato con la famiglia
Nel game show di Rai è stata introdotta una nuova possibilità, quella di portare a casa una Opel Mokka, arrivando ad aprire due pacchi, trovando a inizio partita tre pacchi blu uno dietro l'altro. La partita inizia con l'apertura dei primi tre pacchi da 20, 200 e infine il Pacco Nero. I due perdono l'opportunità di accaparrarsi la macchina. Si prosegue con l'apertura di altri pacchi, quello da 50, da un euro e infine 100 euro. Arriva la chiamata del Dottore che offre 36mila euro, ma Andrea prima di rifiutare spiega:
Semplicemente io ed Elena avevamo programmato un viaggio, tanto Affari Tuoi non mi chiama e invece mi hanno chiamato e sono venuto qui. Ad ogni offerta, quindi, io aggiungerò mille euro che era il valore di quel viaggio.
Continua la sfida di palleggi tra Herbert Ballerina e uno dei pacchisti. Il numero da superare è 59, ma purtroppo nulla da fare, anche stavolta nessuno è riuscito nell'impresa di sottrarre duemila euro dalla busta paga del comico.
Andrea arriva quasi alla fine della partita con soldi sicuri
La partita continua e Andrea trova 30mila euro, l'Attacca telefono invenzione di Herbert e infine 100mila euro. Il Dottore propone un cambio e Andrea ci riflette: "Bisogna cogliere il momento giusto, non so come andrà ma penso che questo sia il momento giusto". Il pacchista quindi prende il pacco numero, aprendo quello che lui aveva pescato e c'era l'esibizione di Martina Miliddi. Andrea continua chiamando nuovi pacchi e trova 20mila, 75mila. Il Dottore offre 36mila euro, ma Andrea rifiuta. Il prossimo tiro il pacchista lo fa pensando a suo figlio Giacomo: "Mi affido a lui, il viaggio di cui ti parlavo sarebbe stato il primo con mio figlio". La nuova proposta del Dottore è un cambio che però Andrea rifiuta e si lancia in un solo tiro che affida ad Elena che becca i 10mila euro. La prossima mossa del Dottore è un'offerta pescata dalle carte, ma non si smuove è sempre 36mila euro. Con il primo tiro scova i 10 euro, poi becca zero euro. Andrea continua con soldi sicuri.
Il finale di partita con la dedica di Andrea a suo figlio
La chiamata del Dottore, che si complimenta con Andrea, porta il pacchista a fare una richiesta e propone 183mila euro, ma il Dottore gliene offre 61mila. Andrea rifiuta, ma col suo tiro becca i 200mila euro. Il dottore gli propone stavolta 50mila euro, che sono anche in tabellone. Andrea riflette:
Io ho provato a seguire il sogno dei 300mila, ma a malincuore accetto l'offerta. Vorrei fare una cosa in prospettiva futura, il nostro bambino ha cinque mesi e lui vedrà questa puntata e quindi vorrei fare una cosa in prospettiva futura.
Inizia Stefano De Martino rivolgendosi al bambino: "Ciao Giacomo siamo nel 2026, quando vedrai questo video il Dottore sarà sepolto, io starò navigando per l'oceano ed Herbert sarà stato arrestato, ma i tuoi genitori vogliono dirti una cosa". Ed è qui che prende parola Andrea: "La prima cosa che vorrei dirti è auguri, non so se te lo vorrei far vedere, ma ti vogliamo dire che i tuoi genitori ti amano tanto e faranno di tutto per te". Elena aggiunge di aver sognato che sarebbero tornati a casa con 50mila euro e, in effetti, aprendo i pacchi in quello cambiato da Andrea c'erano 15mila e non i 300mila sperati, così ha fatto bene ad accettare l'offerta.