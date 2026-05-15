Affari Tuoi, partita da montagne russe per Giuseppe. De Martino: “Pensa che all’inizio avevi solo 1 euro”

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Giuseppe dal Molise gioca ad Affari Tuoi nella puntata di venerdì 15 maggio. Una serata che gli prospetta grandi gioie sin dal principio, illudendolo anche di poter vincere le somme più alte in palio.

La partita di Giuseppe ad Affari Tuoi

La partita di Giuseppe parte dalla prima sestina, inaugurata dall'apertura del pacco da 10mila euro, poi 50mila. al terzo pacco se ne va il pacco da 20 euro. Nel pacco successivo se ne vanno anche i 20 euro. Subito dopo Giuseppe apre il pacco da 100 euro e la serie si chiude con la chiamata del pacco da 50 euro. La prima offerta del dottore è da 35 mila euro. Puntualmente rifiutata.

Si riparte dalle chiamate dei pacchi e se ne va anche quello dell'invenzione di Herbert Ballerina, il vocavolario. Successivamente se ne va il pacco nero, dentro ci sono 50mila euro. Nel pacco successivo c'è la ballerina e la partita si mette sui binari giusti per il concorrente. Dopo l'esibizione di Martina Miliddi si va avanti e le cose non si smuovono dal trend positivo, con il pacco da 0 euro che se ne va. Anche i 200 euro volano via con il pacco successivo e la partita assume fattezze impensabili, con due pacchi blu rimasti e sei rossi, tra cui i più ricchi dai 75mila ai 300mila. L'offerta del dottore è ghiotta, 45mila euro, ma è ghiotta anche la possibilità di andare a prendersi tutto e Giuseppe va avanti. Arriva però la prima batosta, perché alla ripartenza se ne vanno i 300mila euro. Il dottore propone un cambio, ma Giuseppe rifiuta.

Solo pacchi rossi per il concorrente

Le cose si rimettono subito in sesto dopo la sbandata, con l'apertura del pacco Gennarino, ma l'offerta del dottore si abbassa a 30mila euro. Rifiutati. Si riparte con le chiamate e se ne vanno i 200mila euro. La partita è ancora in positivo, ma ora il pacco più alto in gioco è quello da 100mila euro. Arriva una nuova proposta di cambio e Giuseppe accetta, lasciando l'8 per il 18. Una scelta azzeccatissima, perché nel pacco che lascia alle sue spalle c'era 1 euro. Restano 4 pacchi rossi e quindi una partita da soldi sicuri.

Si riparte da una chiamata che però fa male, perché se ne vanno i 100mila euro. Altra proposta di cambio del dottore, rifiutata a malincuore, perché nel pacco su cui Giuseppe meditava per un cambio non fatto c'erano i 75mila euro. Alla partita finale Giuseppe potrà trovare 15mila o 20mila euro, valori più bassi di tutte le offerte ricevute sin dall'inizio della partita. Arriva un'ultima offerta da 17.500 euro, ma Giuseppe sceglie di andare fino in fondo. E fa bene, perché alla fine nel suo pacco ci sono i 20mila euro. De Martino lo invita a pensare positivo: "Avevi 1 euro nel tuo pacco iniziale".