Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Stefano De Martino gioca a fare il postino di C’è posta per te ad Affari Tuoi: “Ciao Maria”

Nella puntata di domenica 10 maggio, Stefano De Martino saluta Maria De Filippi e si mette a giocare con un pacchista a “C’è posta per te”.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Stefano De Martino ogni volta che può cita e ricorda la sua amica, scopritrice e maestra Maria De Filippi. Nel corso della puntata di domenica 10 maggio, il conduttore ha fatto partire la sigla di C'è posta per te, l'indimenticabile "Love's Theme" di Barry White, interagendo simpaticamente con il pacchista Giuseppe dalla Sicilia, Palermo, per scoprire il contenuto nel corso della partita del meteorologo Raffaele dalla Puglia.

"Ciao Maria, oggi siamo a Palermo": il siparietto di Stefano De Martino con il pacchista

Una volta partita la musica, Stefano De Martino si appoggia accanto a Giuseppe: "Ciao Maria oggi siamo a Palermo e andiamo a consegnare la posta a Giuseppe. Signor Giuseppe?". Il pacchista tiene il gioco. "Può scendere un attimo, ho una cosa da consegnare. Senta lei si chiama Giuseppe. Viene da Palermo. Fa il portiere. E allora?" e Giuseppe risponde pronto: "E allora c'è posta per me". 

A questo punto, Giuseppe da Palermo spacchetta e Stefano De Martino annuncia: "Un mazzetto di multe è arrivato". Poco male per quel momento, dentro infatti ci sono 10mila euro, il pacco rosso più basso della partita.

Leggi anche
Affari Tuoi, De Martino scherza con la pacchista Sara: "Qui da 36 puntate? Quasi la mia relazione più lunga"

La partita della domenica

Immagine

Come ogni domenica, nel pacco ballerina c'è l'ormai celebre "passo a due" tra Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Nella serata è arrivato praticamente quasi subito e la coreografia che è stata scelta da Martina Miliddi è stata quella storica dei Blues Brothers, sulle note di "Everybody needs Somebody" che ha fatto scatenare e ballare tutto lo studio. Herbert Ballerina e Martina Miliddi formano una bella coppia e l'idea di creare il passo a due per il pacco della domenica è stato sicuramente un ulteriore elemento vincente in quella logica di riavvicinamento che il programma ha messo in campo per colmare le distanze con Ruota della Fortuna e per riuscire poi a mantenere un certo margine.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Amici
25
Semifinale del 9 maggio: Nicola, Emiliano, Alessio ed Elena finalisti. Il quinto lo sceglierà il televoto
La semifinale non fa crescere gli ascolti, Amici perde un milione di spettatori rispetto a un anno fa
Cos'è successo nell'ottava puntata del Serale
Come funziona il televoto per decretare il quinto finalista
La dedica di Nicola Marchionni alla madre scomparsa, De Filippi: "Gli consentivamo di andare in ospedale"
Le pagelle della semifinale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views