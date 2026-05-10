Stefano De Martino gioca a fare il postino di C’è posta per te ad Affari Tuoi: “Ciao Maria”

Stefano De Martino ogni volta che può cita e ricorda la sua amica, scopritrice e maestra Maria De Filippi. Nel corso della puntata di domenica 10 maggio, il conduttore ha fatto partire la sigla di C'è posta per te, l'indimenticabile "Love's Theme" di Barry White, interagendo simpaticamente con il pacchista Giuseppe dalla Sicilia, Palermo, per scoprire il contenuto nel corso della partita del meteorologo Raffaele dalla Puglia.

"Ciao Maria, oggi siamo a Palermo": il siparietto di Stefano De Martino con il pacchista

Una volta partita la musica, Stefano De Martino si appoggia accanto a Giuseppe: "Ciao Maria oggi siamo a Palermo e andiamo a consegnare la posta a Giuseppe. Signor Giuseppe?". Il pacchista tiene il gioco. "Può scendere un attimo, ho una cosa da consegnare. Senta lei si chiama Giuseppe. Viene da Palermo. Fa il portiere. E allora?" e Giuseppe risponde pronto: "E allora c'è posta per me".

A questo punto, Giuseppe da Palermo spacchetta e Stefano De Martino annuncia: "Un mazzetto di multe è arrivato". Poco male per quel momento, dentro infatti ci sono 10mila euro, il pacco rosso più basso della partita.

La partita della domenica

Come ogni domenica, nel pacco ballerina c'è l'ormai celebre "passo a due" tra Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Nella serata è arrivato praticamente quasi subito e la coreografia che è stata scelta da Martina Miliddi è stata quella storica dei Blues Brothers, sulle note di "Everybody needs Somebody" che ha fatto scatenare e ballare tutto lo studio. Herbert Ballerina e Martina Miliddi formano una bella coppia e l'idea di creare il passo a due per il pacco della domenica è stato sicuramente un ulteriore elemento vincente in quella logica di riavvicinamento che il programma ha messo in campo per colmare le distanze con Ruota della Fortuna e per riuscire poi a mantenere un certo margine.