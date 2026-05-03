Ad Affari Tuoi, Magdalena si affida alla sorella e rifiuta il cambio: “Per me è stata una seconda mamma”

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Nella puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino di domenica 3 maggio, la partita di Magdalena (detta Magdi) dal Trentino Alto Adige con il pacco numero 8: nella vita studia Scienze della Formazione e fa la maestra di scii. Gioca accanto alla sorella Caroline.

La partita di Magdalena insieme alla sorella Caroline

La partita di Magdalena comincia dal pacco del Lazio, che contiene 30mila euro, una cifra ricorrente che spesso inaugura il gioco ad Affari Tuoi. Fatti fuori anche 1 euro, 100, 15mila e Gennarino, il Dottore fa la sua prima telefonata e offre 40mila euro. "Cominciamo forte", commenta il conduttore, ma la pacchista decide di andare avanti. I tre tiri successivi sono quasi tutti fortunati e i pacchi blu si fanno sempre meno numerosi, purtroppo però il podio viene scalfito perché l'Umbria contiene i 300mila euro. Alla trentina viene offerto il cambio, ma rifiuta.

Spazio anche a momenti più leggeri, con il passo a due tra Herbert Ballerina e Martina Miliddi, che lasciano il pubblico in visibilio, che chiede loro perfino il bis. Tornati al match, Magdalena trova lo zero e in studio parte il tormentone "La testa gira": il Dottore per un tiro offre 20mila euro, ma su suggerimento della sorella Caroline, Magdi decide di tritare l'assegno.

Il finale di partita di Magdalena

Il pacco 4 delle Marche contiene 75mila euro, Magdalena rifiuta il cambio. Dopo diverse mosse sbagliate, la partita precipita e si mette molto male: le restano solo 20mila euro da una parte e l'invenzione di Herbert Ballerina dall'altra. Il Dottore offre il cambio e Magda ci pensa, ma non riesce a prendere una decisione. Così decide di affidarsi alla sorella Caroline, che per lei è stata come una seconda madre: "Nella vita ti ho dato ascolto tante volte e non mi è andata male", le dice. Insieme scelgono di rifiutare il cambio, tenendo il pacco numero 8: fanno bene, tornano a casa con 20mila euro.