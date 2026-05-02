Affari Tuoi, la puntata del 2 maggio: Sara dalle Marche vince 100mila euro grazie alla Regione Fortunata (e al papà lucano)

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, sabato 2 maggio, è stata Sara dalle Marche, che ha giocato accompagnata dalla sorella Jessica. Le due hanno affrontato una partita lunga, combattuta, spesso frustrante, che sembrava destinata a chiudersi con poco o nulla. E invece si è trasformata in una favola: Sara porta a casa 100mila euro grazie alla Regione Fortunata, scegliendo la Basilicata in onore del padre. Il suo pacco nascondeva 200mila euro. La serata ha avuto anche un momento di puro spettacolo, con l'esibizione di Samurai Jay — il premio speciale di questa puntata — che ha cantato "Ossessione" in studio insieme a tutti.

La partita di Sara ad Affari Tuoi

La serata è partita con una Sara determinata e una sorella Jessica al suo fianco come alleata strategica. Nelle fasi iniziali le due hanno già dimostrato carattere, rifiutando un cambio e rispedendo al mittente un'offerta da 20mila euro. La partita sembrava nelle loro mani. A movimentare il gioco è arrivato presto il pacco Ballerina, con l'esibizione di Martina Miliddi che ha regalato un momento di leggerezza al pubblico prima di tornare ai numeri. Il tabellone a quel punto presentava una situazione ancora equilibrata: rimasti in gioco zero euro, l'oggetto misterioso, 10 euro, il pacco di Samurai Jay, 50 euro, Gennarino, 200 euro, il pacco nero, 10mila, 20mila, 50mila, 75mila e 300mila euro.

Ma è qui che la partita ha preso una piega difficile. Il pacco subito successivo ha fatto volare via i 300mila euro, il premio massimo. Un colpo durissimo. Il Dottore ha proposto un cambio — rifiutato — e Sara è andata avanti. Via anche i 10mila euro, via i 50mila. L'offerta successiva del Dottore, a fronte di un solo tiro, vale appena 9mila euro: un segnale chiaro di quanto il tabellone si sia impoverito. Sara ha aperto il pacco successivo trovando 10 euro, e quando il Dottore ha offerto un cambio, stavolta ha accettato. Ha lasciato andare il suo pacco e ne ha preso un altro — che si è rivelato contenere zero euro. Non è andata bene. Eppure Sara non si è scoraggiata.

Il finale di Sara ad Affari Tuoi: la Basilicata la salva

Il Dottore ha continuato a offrire al ribasso: prima 9mila euro per un tiro, poi, dopo l'apertura dei 50 euro, è addirittura salito a 9.500. Il tabellone adesso mostrava quattro pacchi blu, il pacco nero e i 75mila euro. Sara ha trovato un pacco blu. L'ennesimo cambio offerto dal Dottore è stato rifiutato: la marchigiana ha voluto andare avanti fino in fondo.

Ed è stato in questo momento che Stefano De Martino si è lanciato in una previsione: "Nel prossimo pacco c'è Samurai Jay, sono convinto". Sara ha chiamato il pacco numero 11, quello del Friuli Venezia Giulia, e De Martino aveva ragione. Samurai Jay è uscito dal pacco per cantare "Ossessione" insieme a tutto lo studio, in uno dei momenti più festosi della serata. Ma il sorriso è durato poco. Il pacco successivo ha portato via i 75mila euro, l'ultimo grande premio rimasto sul tabellone insieme al misterioso pacco nero.

A quel punto Stefano De Martino ha guardato Sara con quella faccia che i telespettatori di Affari Tuoi conoscono bene: "Come andate in geografia?". Era il segnale. Si andava alla Regione Fortunata. Prima ancora di scoprire cosa si nascondeva nel pacco nero — 200mila euro, come rivelato dopo — Sara si è trovata davanti a due regioni: la Basilicata, che valeva 100mila euro, e la Puglia, che ne valeva 50mila. La scelta è stata immediata e carica di emozione: la Basilicata, perché è la terra del papà. E la Regione Fortunata, stavolta, ha premiato il cuore oltre che la fortuna. Sara ha vinto 100mila euro. È stata, davvero, una favola.