Sara ad Affari Tuoi schiva la trappola del dottore: offerto il cambio per farle perdere 50mila euro

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Nella puntata di Affari Tuoi in onda il 14 aprile, Sara ha resistito fino alla fine ed è riuscita a schivare la trappola tesa per lei dal dottore. Pacchista originaria del Piemonte, ha giocato accanto al fidanzato Daniele, che ha raccontato commosso di averla incontrata nel momento più difficile della sua vita, nel 2023, dopo la perdita del padre. Un racconto che colpisce anche Stefano De Martino, che recentemente ha perso il papà Enrico.

Al primo tiro va via il pacco da 1 euro. Poi, però, la fortuna cambia e a essere eliminato è il pacco nero da 200mila euro. La coppia mantiene la calma anche quando, uno dopo l’altro, saltano i 75mila e i 20mila. La lucidità mantenuta permette ai due di rifiutare la prima offerta del dottore da 33mila euro. Poco dopo, la partita sembra mettersi ancora peggio: saltano prima i 100mila e poi i 300mila. Restano in gioco quattro rossi importanti: 200mila, 50mila, 30mila e 10mila. A questo punto il dottore cambia strategia e propone un cambio ma Sara rifiuta. Decide di accettarlo solo dopo i successivi due tiri e, dopo aver lasciato il pacco 14, scopre che conteneva appena 50 euro.

Arriva quindi una nuova offerta da 30mila euro, ma anche questa viene rifiutata. Sul tabellone restano ancora i 200mila e i 50mila, motivo per cui Sara rifiuta anche la proposta da 35mila euro: “È un’opportunità troppo grande, capita una sola volta”. Subito dopo, però, esce il pacco da 300mila euro, un colpo che ridimensiona drasticamente le possibilità della concorrente e il suo margine di pressione sul dottore. Per il nuovo tiro, Sara sceglie il numero 6: una data che la lega a Daniele, perché è il giorno in cui entrambi hanno perso una persona cara, lui il papà e lei la nonna. Dentro ci sono 30mila euro, che vengono eliminati. A quel punto resta tutto sospeso tra due possibilità: 50mila euro o il pacco speciale di Herbert Ballerina. Tutto o niente, letteralmente. Il dottore ci prova un’ultima volta e offre un altro cambio. Ma Sara rifiuta ancora. E fa bene: nel suo pacco ci sono 50mila euro.