Lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico: aveva 61 anni

Si è spento la mattina del 19 gennaio Enrico De Martino, padre del conduttore, a soli 61 anni. A legarlo a suo figlio la passione per la danza, anche lui come Stefano era stato ballerino professionista.

Lutto per Stefano De Martino. È morto il padre Enrico, che si è spento la mattina del 19 gennaio all'età di 61 anni. Stando a quanto apprende Fanpage, da tempo l'uomo era in condizioni di salute precarie.

A tenere uniti Stefano De Martino e suo padre Enrico è sempre stato un rapporto profondo e complesso, come spesso il conduttore ha raccontato. Un affetto rafforzato dalla condivisione della passione per la danza, dato il passato da ballerino di Enrico De Martino, nonostante sia stato lo stesso presentatore a raccontare in più occasioni che il padre aveva provato a farlo desistere, contrario alla sua carriera per via delle difficoltà del settore.

L'amore per la danza condiviso con Stefano De Martino

"Non voleva farmi ballare", queste le parole con cui De Martino aveva confessato a Bruno Vespa in una puntata di Cinque Minuti il disaccordo con suo padre rispetto alla scelta di un futuro nel mondo dello spettacolo. Lo stesso Enrico De Martino aveva parlato di questa sua contrarietà rispetto alle scelte del figlio in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. Temevo che non ce l’avrebbe fatta a sopportare una cosa del genere“. La relazione padre-figlio, segnata anche da una durezza nel periodo della giovinezza di Stefano De Martino, si è addolcita soprattutto dopo la nascita di Santiago, che ha spinto Stefano a essere più esplicito con suo padre, imparando da lui e diventando lui stesso genitore.

La carriera da ballerino di Enrico De Martino

Enrico De Martino è stato un ballerino professionista fino ai 25 anni, quando ha deciso di lasciare quel mondo.Ha trasmesso la passione per la danza al figlio, per poi gestire in età più adulta un'attività di ristorazione. Aveva raccontato in un'intervista al Corriere della Sera di avere deciso di mettere fine alla sua carriera proprio dopo essere venuto a conoscenza della gravidanza di sua moglie, in attesa di Stefano: “Mi trovavo a Roma, in scena con una compagnia di danza, quando mi telefona la mia fidanzata, attuale moglie, e mi dice che è in stato interessante, incinta di Stefano”. Da quel momento la danza divenne un hobby, lasciando spazio a nuova responsabilità e sacrifici.