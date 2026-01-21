I funerali del padre di Stefano De Martino: le parole di Giovanni Esposito e Peppe Lanzetta e la visita di Emma

Ai funerali di Enrico De Martino, tanti amici si sono stretti al dolore di Stefano e della sua famiglia. Da Peppe Lanzetta e Giovanni Esposito e Herbert Ballerina, alle sue ex, Belen Rodriguez ed Emma. Il conduttore ha portato in spalla il feretro pronunciando poche parole, piene di sofferenza.

Ieri si sono tenuti i funerali di Enrico De Martino, il padre di Stefano, che hanno raccolto amici e parenti alla chiesa di San Michele, a Torre del Greco, per l'ultimo saluto all'ex ballerino professionista il cui percorso ha ispirato il conduttore, oggi volto centrale Rai. Il Mattino racconta che i funerali si sono tenuti in forma privata, così come richiesto dalla famiglia De Martino, con libero accesso solo alle persone autorizzate. Tra questi, diversi volti dello spettacolo italiano, cari amici di Stefano De Martino: Antonio Ricci, che "ha stretto il conduttore in un lungo abbraccio", Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Alessandro Siani, Herbert Ballerina, il direttore della Rai di Napoli Antonio Parlati e Peppe Lanzetta. Quest'ultimo ha salutato Enrico De Martino immaginandolo "lassù con Lucio Dalla che gli canta La sera dei miracoli". Anche Giovanni Esposito ha parlato ai presenti, durante il rito funebre: ha letto una poesia scritta da Enrico, immaginandolo come "una presenza che resta, in un soffio di vento, in un battito del cuore".

Presenti ai funerali anche Emma e Belen Rodriguez

Anche Belen Rodriguez ed Emma Marrone hanno preso il primo treno disponibile per Napoli, per potersi stringere attorno al dolore della famiglia De Martino. La showgirl argentina, benché i rapporti con la famiglia del suo ex marito si fossero raffreddati negli ultimi anni, ha accompagnato Santiago, figlio nato dalla sua relazione con il conduttore, al funerale del nonno. La cantante, invece, scrive Il Mattino, è arrivata in città nei giorni precedenti al funerale, dopo la spiacevole notizia, per salutare il suo ex suocero, Enrico De Martino.

Il dolore di Stefano De Martino: "È stato il miglior papà"

Il Mattino racconta che il dolore di Stefano De Martino è stato più che visibile, nonostante gli occhiali scuri. Accanto alla madre Maria Rosaria e ai fratelli Davide e Adelaide, si è unito nel silenzio alla sua famiglia in un momento di profonda sofferenza. All’uscita dalla chiesa, a Torre del Greco, ha portato in spalla il feretro e in quel momento, si legge, ha pronunciato a fatica queste parole seguite da un lungo applauso: "È stato il miglior papà".