I funerali del papà di Stefano De Martino, Enrico: a Torre Annunziata lutto al Bar Stella

Stefano De Martino (a sinistra) e il papà Enrico (a destra)

Lutto a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, per la morte di Enrico De Martino, papà di Stefano, famosissimo showman e conduttore di "Affari Tuoi" su Rai Uno. I funerali del padre, a quanto apprende Fanpage.it, si terranno oggi pomeriggio alle 15,30, nella Chiesa di San Michele sul Colle Sant'Alfonso, dove c'è un complesso monastico, a Torre del Greco, in provincia di Napoli, cittadina al confine con Torre Annunziata, città originaria della famiglia De Martino, sede anche del Bar Stella, lo storico locale della famiglia materna.

La scomparsa del 61enne ha molto scosso la cittadinanza di Torre Annunziata, dove Enrico era molto conosciuto. Enrico si è spento ieri a 61 anni dopo una lunga malattia. I torresi sono molto legati alla famiglia De Martino, perché il nonno di parte materna, Stefano, padre di Rosaria, moglie di Enrico e mamma di Stefano, era il titolare del bar Stella. Il bar oggi non c'è più, al suo posto, in piazza Ernesto Cesaro, al civico 17, c'è un deposito.

Ieri, lunedì 19 gennaio, "Affari tuoi" è andato in onda lo stesso, nonostante il grave lutto che ha colpito il conduttore. Ma la trasmissione era registrata. La Rai ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. In una nota scrive: "La Rai partecipa commossa al lutto di Stefano De Martino per la morte prematura del papà Enrico, ex ballerino professionista, che con il figlio condivideva la grande passione per la danza". L’azienda, in una nota, "esprime cordoglio e vicinanza al conduttore e alla sua famiglia".

Enrico De Martino, da giovane era stato un ballerino professionista. Si era esibito anche al Teatro San Carlo di Napoli. Aveva poi lasciato la professione, quando la moglie gli comunicò di essere incinta di Stefano. Fino a 40 anni ha lavorato sia come ballerino che come ristoratore. Stefano De Martino ha raccontato che il padre inizialmente era contrario a che lui seguisse le sue orme nella danza, a causa delle incertezze economiche legate alla professione, ma era diventato poi molto orgoglioso dello straordinario successo del sindaco.