Torre Annunziata, imbarcazione esplode durante rifornimento, uomo gravemente ustionato

Un uomo è rimasto gravemente ferito a Torre Annunziata (Napoli) per l’esplosione di una imbarcazione che sarebbe avvenuta durante il rifornimento.

Immagine di repertorio

Grave incidente a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove una imbarcazione è esplosa all'interno del porto; sarebbe avvenuto mentre erano in corso le operazioni di rifornimento. A bordo c'erano tre persone; due sarebbero rimaste ferite mentre la terza, un uomo, è in condizioni preoccupanti: investito dalle fiamme, è stato portato al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale "Cardarelli", dove è tutt'ora ricoverato.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, 7 giugno, sulla vicenda sono state avviate indagini affidate ai militari della Guardia Costiera di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Al momento le indagini per la ricostruzione della dinamica sono ancora in corso; sono state ascoltate le altre persone che erano sulla barca e, non appena sarà possibile, verrà sentito anche l'uomo rimasto gravemente ferito. In base agli elementi raccolti fino ad ora, l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è quella di un incidente: lo scoppio sarebbe avvenuto durante il rifornimento di carburante, probabilmente a causa di un malfunzionamento degli impianti o dell'imperizia di chi se ne stava occupando.

Lo scoppio e il successivo incendio hanno causato paura nell'area del porto; le fiamme sono state notate anche dalle pattuglie della Capitaneria di Porto, i primi a intervenire; i militari hanno raggiunto la barca e hanno riportato a terra l'uomo ferito e le altre due persone a bordo. Nel porto è stata fatta intervenire un'ambulanza del 118; vista la gravità delle ustioni, la vittima è stata portata d'urgenza al Cardarelli, dove c'è il centro specializzato per questo tipo di lesioni, e le sue condizioni sono ora sotto stretto monitoraggio.