Torre del Greco, prova a entrare in casa di una donna sola sfondando la finestra: arrestato 32enne sotto effetto di droga e alcol

Un uomo straniero, irregolare, ha provato ad entrare nella casa di una donna sola a Torre del Greco: fermato dai carabinieri.

Immagine di repertorio

Devasta il giardino in cortile, poi cerca di entrare in casa di una donna sola sfondando la finestra. Attimi di paura a Torre del Greco, in provincia di Napoli, stanotte, dove un 32enne nigeriano, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, irregolare sul territorio italiano, avrebbe tentato di fare irruzione in un appartamento dove viveva la 56enne. L'episodio sarebbe avvenuto attorno a mezzanotte e mezza di oggi, lunedì 27 luglio. L'uomo, probabilmente in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto droga o alcol, si sarebbe prima introdotto nel cortile della palazzina, danneggiando alcuni arredi da giardino. Poi, avrebbe preso di mira la porta finestra dell’abitazione.

Il 32enne straniero bloccato dai carabinieri

Si sarebbe quindi avvicinato per provare a forzare la serratura e a penetrare nell'appartamento. All'interno, però, viveva la 56enne, che quando ha sentito i rumori in giardino si è spaventata. La donna è riuscita a comporre subito il numero del 112 sul telefono e a chiamare i carabinieri. I militari dell'Arma si sono precipitati sul posto. Quando sono arrivati hanno trovato l'uomo ancora in cortile e fuori di sé. Una volta intervenuti, sono riusciti a bloccare e ad arrestare il 32enne. L'uomo è attualmente in attesa di giudizio. Deve rispondere di violenza privata e violazione di domicilio. Per la donna, per fortuna, solo un brutto spavento, oltre ai danni subiti nel cortile dell'appartamento e alla finestra. Il tempestivo intervento dei carabinieri è riuscito ad impedire all'uomo, che non era in sé, di accedere all'appartamento. Non è chiaro se il 32enne fosse consapevole che all'interno ci fosse anche la donna. Saranno le ulteriori indagini a chiarire gli aspetti della vicenda.