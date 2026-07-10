Torna la Festa nel Monacone al Rione Sanità, scatta il divieto di vendita bevande in contenitori rigidi

Sabato 11 luglio la Festa del Munacone nel Rione Sanità: divieto di vendita di bevande in contenitori rigidi e di spray al peperoncino.

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Torna la festa del Munacone al Rione Sanità: sebbene il Santo si festeggi il 5 aprile, la festa nel Rione napoletano è prevista per sabato 11 luglio. E scattano anche le ordinanze ad hoc del Comune di Napoli, che vieta la vendita di bevande in contenitori liquidi, nonché la vendita e il possesso di spray al peperoncino. Lo ha reso noto lo stesso Palazzo Sangiacomo. Secondo la tradizione ‘o Munacone, al secolo Vincent Ferrer italianizzato in Vincenzo Ferreri, avrebbe miracolosamente fermato un’epidemia di colera in città.

All'interno della Basilica di Santa Maria della Sanità dove è conservata l'icona della Madonna più antica di Napoli, è custodita infatti una statua di San Vincenzo Ferreri che secondo tradizione viene portata in processione per ringraziare il santo per aver protetto la città dall'epidemia di colera nel XIX secolo. Il santo è compatrono di Napoli insieme a altri 51 santi e è considerato tra i più miracolosi della chiesa cattolica.

"In occasione della Festa del Monacone, che si terrà domani, sabato 11 luglio, alle ore 21.00 nel quartiere Sanità, con un prevedibile notevole afflusso di persone in strada e nei locali pubblici, il Sindaco ha emanato un’ordinanza finalizzata a garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, come richiesto dalla Questura", si legge in una nota del Comune di Napoli. L’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi "vieta la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina o qualsiasi altro materiale rigido dalle ore 18.00 di domani e fino a cessate esigenze in via Vergini, via Arena Sanità, via Sanità, piazza Sanità e aree limitrofe. La commercializzazione delle bevande potrà avvenire solo in bicchieri di plastica o carta. Nello stesso arco di tempo e nelle medesime aree saranno vietati anche la vendita e il possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti "oleoresin capsicum".