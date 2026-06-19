Minorenne alla guida fugge all’alt, il passeggero getta via una pistola carica: bloccati dai carabinieri a Cercola

I due giovani sono stati bloccati dai carabinieri dopo un inseguimento: un 17enne è stato denunciato, mentre un 24enne è finito in manette.

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Alla guida di un suv, nonostante fosse minorenne e non potesse guidare; al suo fianco un ragazzo di poco più grande, con una pistola carica tra le mani. A Cercola, nella provincia di Napoli, un ragazzo di 17 anni è stato denunciato, mentre un 24enne è stato arrestato. I carabinieri della locale tenenza hanno intercettato il suv mentre percorreva via Matilde Serao, all'incrocio con via Argine: alla guida il 17enne, che non si è fermato e, dopo aver percorso contromano via Aldo Moro, si è dato alla fuga.

L'inseguimento si è protratto per qualche centinaio di metri e si è concluso in via don Minzoni, dove il passeggero dell'auto in fuga ha lanciato dal finestrino una pistola. Qui, i militari dell'Arma, supportati da altre gazzelle, sono riusciti a bloccare il suv: oltre al 17enne alla guida e al 24enne che si è liberato della pistola, nell'auto, sul sedile posteriore, anche un 19enne. Al termine del controllo, pertanto, i carabinieri hanno proceduto a denunciare il 17enne – già noto alle forze dell'ordine – per resistenza a pubblico ufficiale. Il 24enne, incensurato, è invece stato arrestato. I carabinieri hanno recuperato la pistola che ha gettato dal finestrino dell'auto: si tratta di una calibro 7,65, con colpo in canna e cane alzato, pronta a sparare.