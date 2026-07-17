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Operaio cade in un tombino e resta incastrato: liberato dopo 7 ore in Irpinia

L’uomo, 38 anni, è stato recuperato illeso dai vigili del fuoco.
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A cura di Valerio Papadia
Il tombino nel quale è precipitato l'operaio
Il tombino nel quale è precipitato l'operaio

Un incidente sul lavoro che ha dell'incredibile quello capitato a Caposele, nella provincia di Avellino, dove un operaio è precipitato in un tombino, rimanendovi incastrato. L'incidente si è verificato mentre l'uomo era al lavoro in un cantiere nella cittadina irpina: da quanto si apprende, per cause ancora in corso di accertamento, l'operaio è caduto in un profondo tombino, non riuscendo a liberarsi autonomamente.

I presenti hanno lanciato immediatamente l'allarme: sul posto, il Comando Provinciale di Avellino dei vigili del fuoco ha inviato una squadra del Distaccamento di Lioni, oltre a personale specializzato Usar (Urban search and rescue), al Gos (Gruppo operativo speciale) e al Nucleo Saf (Speleo alpino fluviale); sul posto, a coadiuvare i soccorsi, sono intervenuti anche i carabinieri di Caposele e Montella e gli agenti della Polizia Municipale di Caposele, oltre ai sanitari del 118.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse: i vigili del fuoco, grazie a tecniche Saf, sono riusciti a liberare l'operaio 38enne soltanto dopo 7 ore; l'uomo, fortunatamente, sottoposto ai controlli dei sanitari direttamente sul posto, è stato estratto dal tombino illeso, senza ferite o traumi di alcun genere.

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