A Monteforte Irpino si torna a votare il 9 e 10 agosto ma solo nei seggi elettorali 1 e 7

La Prefettura di Avellino ordina il ritorno alle urne per i due seggi interessati dai ricorsi. In caso di ballottaggio, dovrà votare l’intero comune.

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Tutto da rifare, o quasi: era nell'aria, ora è ufficiale, a Monterforte Irpino si torna a votare il 9 e 10 agosto prossimi, ma non in tutto il comune. Si ripeteranno le votazioni solo nelle sezioni 1 e 7 del comune avellinese. Lo ha deciso il Prefetto di Avellino, che ha comunicato il tutto con apposita circolare che fissa anche le date per eventuali ballottaggi (che in tal caso andrebbero a coinvolgere l'intero comune).

Si vota domenica 9 agosto dalle 7 alle 23 e lunedì 10 agosto dalle 7 alle 15, poi inizierà lo spoglio. In caso di ballottaggio, tutto il Comune sarà chiamato alle urne nei giorni di domenica 23 agosto e lunedì 24 agosto 2026, con gli stessi orari. "Il Sindaco del Comune di Monteforte Irpino è incaricato dell’esecuzione del presente decreto e degli adempimenti conseguenti", fa sapere il Prefetto.

L'epilogo di questa "lunga elezione", dunque, si avvicina. La tornata elettorale del 23-24 novembre 2025 aveva visto l'elezione a sindaco di Fabio Siricio con uno scarto minimo: 2.383 voti (il 37,91% delle preferenze) contro i 2.341 (pari al 37,24%) dell'altro candidato Paolo De Falco (nettamente staccata invece Giulia Valentino, con 1.562 voti pari al 24,85% delle preferenze). Uno scarto tra i primi due candidati di appena 42 voti: pochissimi, con quelle dichiarate nulle sono state 143 e quelle bianche 123. Nei seggi "contestati", la situazione finale diceva Siricio avanti su De Falco 326 a 235 (con 14 nulle e 12 bianche) nel seggio elettorale numero 1 e De Falco avanti su Siricio 361 a 264, con 27 nulle e 18 bianche nel seggio 7. Poi, a fine elezioni, sono partiti i ricorsi, quindi la decisione del Tribunale Amministrativo della Campania. E oggi, l'ultima novità: nelle due sezioni contestate, si torna a votare.